شوط أول سلبي بين ريال مدريد وخيتافي بالدوري الإسباني

انتهت أحادث الشوط الأول من مواجهة خيتافي وريال مدريد بالتعادل السلبي، على ملعب «كوليسيوم ألفونسو بيريز»، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2025-2026.

وشهد الشوط الأول سيطرة ريال مدريد على مجريات اللقاء وإضاعة اكثر من فرصة للتسجيل في مرمى خيتافي.

تشكيل ريال مدريد

كشف المدير الفني لريال مدريد، تشابي ألونسو، عن تشكيل الفريق الرسمي لمباراته أمام خيتافي، في المواجهة التي تنطلق بعد قليل على ملعب «كوليسيوم ألفونسو بيريز»، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل ريال مدريد اللقاء وعينه على استعادة الصدارة بعد أن جمع 21 نقطة وضعته في المركز الثاني خلف جيرونا المتصدر، بينما يسعى خيتافي، الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق المدريدي على أرضه وأمام جماهيره.

ويعتمد تشابي ألونسو على تشكيل هجومي قوي يقوده الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي رودريجو، في ظل استمرار تألق الإنجليزي جود بيلينجهام الذي يُعد أحد أبرز نجوم الفريق هذا الموسم.

وجاء تشكيل ريال مدريد الرسمي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدي فالفيردي – جوردي ألبا – إيدير ميليتاو – كاريراس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام.

خط الهجوم: ماستانتونو – كيليان مبابي – رودريجو.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة عروضه القوية بعد سلسلة انتصارات مميزة محليًا وأوروبيًا، بينما يطمح خيتافي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة مفاجئة أمام كتيبة ألونسو الطامحة إلى توسيع فارق النقاط في سباق القمة.