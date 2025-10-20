حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل آخر خلال مشاجرة بينهما، انتهت بقيام المتهم بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه فأرداه قتيلا على الفور.

وأمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وكانت قد شهدت المنشية الجديدة، بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة مقتل شاب على يد آخر بطلق ناري من فرد خرطوش محلي الصنع، إثر خلافات بينهما، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بورود بلاغ من بحدوث مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما جثة هامدة بطلق نارى.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه ويدعى رفعت وبين المتهم شاب آخر، تطورت إلى مشاجرة بالأيدى استخرج على إثرها المتهم سلاحا ناريا من طيات ملابسه وأطلق عيارا ناريا، استقر في جسد المجنى عليه مما أودى بحياته في الحال، إثر خلافات بينهما.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبإرشاده تم ضبط السلاح الناري المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.