وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
خطة سياحية جديدة تربط مطار سفنكس بسقارة لتحويل الجيزة إلى وجهة عالمية
الرئيس السيسي يكشف حقيقة دعم الوقود.. نصرفه بالسلف ونسدده بفوائد| تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حبس المتهم بقتل شاب في مشاجرة بشبرا الخيمة

إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل آخر خلال مشاجرة بينهما، انتهت بقيام المتهم بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه فأرداه قتيلا على الفور.

وأمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


وكانت قد شهدت المنشية الجديدة، بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة مقتل شاب على يد آخر بطلق ناري من فرد خرطوش محلي الصنع، إثر خلافات بينهما، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية إخطارا من المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بورود بلاغ من بحدوث مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما جثة هامدة بطلق نارى.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه ويدعى رفعت وبين المتهم شاب آخر، تطورت إلى مشاجرة بالأيدى استخرج على إثرها المتهم سلاحا ناريا من طيات ملابسه وأطلق عيارا ناريا، استقر في جسد المجنى عليه مما أودى بحياته في الحال، إثر خلافات بينهما.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبإرشاده تم ضبط السلاح الناري المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

المتهم

الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

أرشيفية

اجتماع ترامب و زيلينسكي يتحول إلى صراخ وشتائم متبادلة

هاتف ون بلس 15

بتصميم متين وأداء رائع.. ون بلس تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

أهم مراحل في حياة شركة رام لصناعة السيارات

إنتاج سيارات قوية.. تعرف على تاريخ شركة رام في صناعة السيارات

هاتف Huawei Mate 80

بمواصفات جبارة .. هواوي تغزو الأسواق بهاتف Huawei Mate 80

بالصور

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

السيارات الكهربائية

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

MG

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

