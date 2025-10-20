حملات أمنية في قنا.. مصرع عنصرين خطريين وضبط مخدرات بـ 90 مليون جنيه| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة الأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة، محكوم عليهما بالسجن فى جنايات " إتجار بالمخدرات، سلاح نارى، سرقة بالإكراه، بنطاق محافظة قنا وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (770 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش – شابو - هيدرو – هيروين" – 89 قطعة أسلحة نارية "81 بندقية آلية – 4 بنادق خرطوش – 4 فرد خرطوش") .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 90 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.