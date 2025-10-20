برلماني: دعوة الرئيس للتبرع لصالح غزة لإعادة الإعمار تجسد أسمى معاني التضامن الإنساني

أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الثانية والأربعين للقوات المسلحة، إلى التبرع لصالح الشعب الفلسطيني في غزة، وإعلانه استضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع في نوفمبر 2025، تجسدان أسمى معاني التضامن الإنساني والعروبي، وتعكسان الدور المصري الأصيل في دعم القضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتى اليوم.



وقال أبو النصر ، في بيان له اليوم، إن هذه الدعوة تأتي امتدادًا للموقف التاريخي الثابت لمصر، التي لم تتخل يومًا عن نصرة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي جعل من السياسة المصرية تجاه غزة نموذجًا للاتزان والمسؤولية، يجمع بين الدعم الإنساني غير المحدود، والتحرك السياسي والدبلوماسي الفاعل، في سبيل إنهاء معاناة الفلسطينيين ووقف العدوان وتحقيق السلام العادل والشامل.



وأشار أبو النصر إلى أن الرئيس السيسي لم يكتف بالمواقف السياسية، بل ترجم الدعم إلى خطوات عملية، عبر استمرار تدفق المساعدات من الهلال الأحمر المصري، وتسهيل عبور الجرحى والمرضى عبر معبر رفح، وتوفير الإغاثة العاجلة للمدنيين، في وقت أغلقت فيه أبواب كثيرة أمام الشعب الفلسطيني.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان مصر استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة يعكس رؤية استراتيجية شاملة، تؤكد أن القاهرة لا تنظر إلى الأزمة باعتبارها قضية إنسانية فقط، بل مسؤولية إقليمية ودولية تتطلب تعاونًا حقيقيًا لإعادة بناء ما دمره العدوان، وتمكين الشعب الفلسطيني من الحياة الكريمة على أرضه.



واختتم النائب محمد عبدالعال أبو النصر بيانه مؤكدًا أن المصريين سيستجيبون لدعوة الرئيس السيسي بالتبرع، انطلاقًا من إحساسهم الوطني والإنساني، وأن هذه المبادرة تمثل تجسيدًا لوحدة المصير بين الشعبين المصري والفلسطيني، ورسالة إلى العالم بأن مصر كانت وستظل قلب العروبة النابض، وسندًا حقيقيًا لكل من يسعى للسلام والعدل في المنطقة.