أول فيديو لهاتف الجينز الفاخر K90 Pro Max من ريدمي

ظهر أول فيديو عملي لهاتف Redmi K90 Pro Max الفاخر بإصدار الجينز Denim Blue، وأثار إعجاب المهتمين على منصات التقنية.

عرض الفيديو الرسمي القصير الذي نشرته Redmi الجهاز بثلاثة ألوان رئيسية: الأبيض الذهبي، الأسود الداكن، وأبرزها "جينز بلو" ذو تشطيب مستوحى من خامة الدنيم الشهيرة في الملابس.​​

تفاصيل الفيديو وتصميم الجينز الفاخر

يُظهر الفيديو الهاتف بين يدي إحدى المراجعات وهي ترتدي سترة وقبعة جينز في دلالة على انسجام التصميم مع روح الشباب والعصرية.

يتميز إصدار Denim Blue بملمس خارجي خاص يشبه النسيج الجينزي، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية وبقع الأوساخ، مع إطار معدني وانحناءات عصرية تعكس فخامة التصميم.

يبرز شعار "Sound by Bose" بجوار وحدة الكاميرا الكبيرة؛ دليل على ميزة الصوت الاحترافية الفريدة لهذا الجيل.​

مواصفات مختصرة عرضها الفيديو

شاشة مسطحة ذات حواف دقيقة بقياس 6.9 إنش.

وحدة كاميرا خلفية بارزة وتصميم عصري.

نظام صوتي 2.1 ومكبر صوت خلفي يحمل علامة Bose.​

معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 لتقديم أعلى أداء.

التفاعل الإعلامي والتقني

لاقى التصميم الجينزي تفاعلاً واسعاً من المراجعين والتقنيين، الذين اعتبروا أن Redmi صنعت هوية جديدة للجهاز تجمع بين الأناقة غير التقليدية والأداء الفائق، تزامناً مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي في 23 أكتوبر 2025.​