نصر أبو الحسن: فوجئت باستبعادي من رئاسة الإسماعيلي ولم أتلق أي إخطار رسمي

أكد المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المستبعد، أنه فوجئ بقرار وزير الشباب والرياضة بإبعاده عن منصبه دون أي مقدمات أو إخطار رسمي. وقال: “والله ما أعرف ولا حد بلغني، قرينا القرار على الويب سايت، وأنا كنت لسه في النادي وبمارس شغلي بشكل طبيعي.”

وأوضح أبو الحسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس الإدارة تسلّم النادي وهو موقوف القيد، ومثقل بمديونيات ضخمة بلغت نحو 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه لشركة المياه و5 ملايين أخرى لشركة الكهرباء، إلى جانب مستحقات للاعبين مصريين ومديونية لاتحاد الكرة بقيمة 36 مليون جنيه.

وأضاف أنه نجح في تسوية غرامات دولية كانت تبلغ 6.5 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة أجرت عمليات تفتيش على النادي حتى شهر يوليو الماضي ولم ترصد أي مخالفات مالية أو إدارية.

وكشف أبو الحسن أن أحد المسؤولين بمحافظة الإسماعيلية حاول فرض 4 أسماء محددة لتشكيل ما وصفه بـ”مجلس ظل” لإدارة النادي، قائلًا: “الشخص ده جالي البيت وقعد معايا، ولما رفضت، صدر القرار النهارده.”

وأشار إلى أن هناك قضايا دولية ضد النادي لا علاقة له بها، مؤكدًا أن الضرائب المفروضة على النادي تصل إلى نحو 200 مليون جنيه، فضلًا عن التزام المجلس بسداد مستحقات مالية دولية بنفسه.

واختتم أبو الحسن تصريحاته مؤكدًا أن جميع لاعبي النادي حصلوا على مستحقاتهم بالكامل، مضيفًا: “مافيش حد له فلوس عندنا، والتقارير الرسمية بتثبت إن النادي خالٍ من أي مخالفات مالية أو إدارية، وإحنا أصلًا مش متعاقدين مع لاعبين جدد لأن القيد موقوف.”