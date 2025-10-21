معاقبة موظف بالسجن 5 سنوات بتهمة الاختلاس بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، بمعاقبة موظف بالسجن 5 سنوات لاتهامه اختلاس مبلغ 494 ألف جنيه من جهة عمله الشركة القابضة للتشييد والتعمير.





تفاصيل القضية



وجاء في أمر إحالة المتهم في القضية رقم 614 لسنة 2024 جنايات عابدين، أنه يعمل موظف عام بالشركة القابضة للتشييد والتعمير اختلس أموالا مملوكة لجهة عمله خلال الفترة من يناير 2012 حتى ديسمبر 2020، التي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بلغ مقدارها 594 ألف جنيه.

وكشف أمر الإحالة، أن هذه الجريمة ارتبطت بجريمة تزوير في محررات، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان، ارتكب تزويرًا ماديًا في محررات رسمية منسوب صدورها الى مصلحة الضرائب المصرية أضاف ألفاظا وأرقاما بهن؛ ليزيد من قيمتهن على خلاف الحقيقة، واستعمل تلك المحررات فيما زورت من أجله بأن قدمها إلى جهة عمله محتجا بما دون بها مع علمه بتزويرها.