تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق برشلونة لمواجهة أولمبياكوس اليوناني مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وتنطلق مباراة برشلونة ضد أولمبياكوس في الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مصر.

ويسعى البارسا، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، لتحقيق الفوز واستعادة التوازن بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان في الجولة السابقة، من أجل التقدم في جدول الترتيب، إذ يحتل الفريق حاليًا المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

ومن المتوقع أن يخوض فريق برشلونة المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، إريك جارسيا، بالدي

خط الوسط: كاسادو، دي يونج، بيدري

خط الهجوم: فيرمين لوبيز، راشفورد، لامين يامال

وكان برشلونة قد استهل مشواره في البطولة بانتصار صعب على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، قبل أن يتعرض لهزيمة بالنتيجة نفسها أمام باريس سان جيرمان، ليكتفي بثلاث نقاط من أول جولتين.

في المقابل، يدخل أولمبياكوس اللقاء طامحًا لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، بعدما حصد نقطة واحدة فقط حتى الآن وضعته في المركز التاسع والعشرين.