قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مذنبان يزوران سماء الأرض الليلة .. لن يعودا قبل آلاف السنين
٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى في القاهرة 33 درجة
"اسأل مريم".. مطار القاهرة يبدأ عصر الذكاء الاصطناعي بخدمات تفاعلية مع الركاب
احتفاء بجهوده .. الجالية المصرية فى فرنسا تنحت تمثالا للرئيس السيسي
موعد بداية فصل الشتاء في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي
هلع من انهيار وقف النار| الإدارة الأمريكية تسعى لردع استئناف نتنياهو للقتال في غزة
بعد تخطى الجرام 5 آلاف جنيه.. أسعار السبائك الذهبية اليوم
بعد حادثة طفل الإسماعيلية.. أشهر ألعاب الفيديو العنيفة لغرس السلوك العدواني| احذرها
يهودا والسامرة.. قرار إسرائيلي عاجل من رئيس الشاباك يخص الضفة الغربية
مصر وأوزبكستان تبحثان تعزيز التعاون السياحي على هامش منتدى السياحة العالمي ببروكسل
عبد الجواد يتفقد غرفة العمليات المركزية لحزب مستقبل وطن استعدادا لانتخابات البرلمان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البيئة تشارك فى مؤتمر "التغيرات البيئية في مصر" بالمجلس الأعلي للثقافة

الأطر التكنولوجية لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية
الأطر التكنولوجية لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية
حنان توفيق

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالمشاركة فى فعاليات للتوعية بقضايا تغير المناخ شاركت وزارة البيئة في فعاليات مؤتمر "التغيرات البيئية في مصر" والذي نظمته لجنة الجغرافيا والبيئة، التابعة لوزارة الثقافة، بمقر المجلس الأعلي للثقافة، وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين وعدد من الخبراء فى الملف البيئي.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أبرز التغيرات البيئية التي تشهدها مصر، وآخر المستجدات فى ملف المناخ ومواجهة التحديات البيئية خلال الفترة الحالية والمقبلة، وطرح حلول مبتكرة وتقنيات حديثة للحد من الآثار السلبية للتغير البيئي، وتعزيز دور الأفراد والمؤسسات في مواجهة التغيرات البيئية.

وتناول المؤتمر خلال جلساته العديد من المحاور، حيث شاركت وزارة البيئة بورقتي بحث، الأولى تحت عنوان "الأطر التكنولوجية لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية"، قدمتها المهندسة ليديا عليوة مدير عام تكنولوجيا وبحوث تغير المناخ بوزارة البيئة، تناولت خلالها عرض أطر السياسات والاستراتيجيات كأداة مهمة لتعظيم العمل المناخي في مصر، وكذا الإطارين التكنولوجيين للتخفيف والتكيف واللتان تحتويان على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في مصر والحفاظ عليها، كما تم عرض إطار الرقمنة ومعالجة البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد في درء مخاطر تغير المناخ في مصر.

واختتمت المهندسة ليديا عليوة، ورقتها بعدد من التوصيات حول تعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة، إضافة إلى إنشاء منصة وطنية للبيانات المناخية والرقمنة البيئية لدعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، وكذلك تعزيز الوعي المجتمعي والثقافي وتطوير البنية التحتية المقاومة للمناخ في المدن والقرى، بما يحقق مدنًا أكثر استدامة.

كما شاركت الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بورقة بحثية قدمتها الدكتورة رحاب يوسف مدير عام الثقافة والتوعية البيئية بالوزارة، تحت عنوان "دور الطفل كمحفز للوعي البيئي الأسري" دراسة في تأثير الأجيال الناشئة على سلوك الوالدين، يهدف هذا البحث إلى دراسة دور الطفل كمحفز للوعي البيئي داخل الأسرة، من خلال تحليل مدى تأثير معارفه وممارساته البيئية المكتسبة في برامج التوعية البيئية في المدرسة أو غيرها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على سلوكيات الوالدين واتجاهاتهم نحو البيئة، ومدى استجابة الوالدين لتوجيه أطفالهم لإتباع السلوك الإيجابي تجاه البيئة.

وأوضحت د. رحاب يوسف أن نتائج الاستبيان أظهرت ارتفاع وعي الأطفال بالقضايا البيئية الأساسية، مثل ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وإدارة المخلفات، وحماية الموارد الطبيعية، كما بيّنت أن الأطفال عاملًا محفزًا مؤثرًا في سلوكيات أسرهم؛ حيث أكد عدد كبير من أولياء الأمور أنهم غيّروا بالفعل بعض ممارساتهم اليومية نتيجة لتوجيهات أبنائهم، مشيرة إلى أن الدراسة أوصت بضرورة تعزيز دور المدرسة والأنشطة البيئية  في بناء الوعي البيئي لدى النشء، لما لذلك من أثر مباشر في رفع مستوى الوعي البيئي الأسري والمجتمعي، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفى ختام المؤتمر تم تكريم المشاركين من وزارة البيئة، تقديراً للمساهمة الفعالة خلال جلسات المؤتمر.

مؤتمر التغيرات البيئية المجلس الأعلي للثقافة الأطر التكنولوجية لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

العدادات الذكية

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

المنزل من الخارج

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

انطلاق مبادرة " صحح مفاهيمك" لإكتشاف المواهب الدينية بالشرقية

انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لاكتشاف المواهب الدينية في الشرقية

جامعة سوهاج

جامعة سوهاج تتوعد المعتدين على طبيبة داخل المستشفى الجامعي: لن نتهاون في حماية كوادرنا

نقل المصابين للمستشفى

المنيا .. إصابة 10 أشخاص فى إنقلاب ميكروباص بصحراوي مغاغة

بالصور

في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع

طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع

لماذا ما تزال شاحنات شيفروليه تستخدم الفتيس العمودي في بعض الطرازات؟

الفتيس العمودي
الفتيس العمودي
الفتيس العمودي

حبس عادي أم جناح.. كيف سيقضي الرئيس الفرنسي السابق فترة سجنه في باريس؟

ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن
ساركوزي وزوجته قبل ذهابه للسجن

وصفات طبيعية لتطويل الأظافر وتقويتها.. آمنة وفعالة

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها
وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتطويلها

فيديو

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

المزيد