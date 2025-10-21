قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السياحة والآثار تؤكد: مقبرة الملك توت عنخ آمون في حالة جيدة
تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء
مدبولي يناقش عددا من القضايا المهمة في اجتماع الحكومة الأسبوعي
هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. رد قوي من كورتوا على رئيس برشلونة
بريميرليج.. هالاند وريس جيمس وماجواير يتنافسون على لقب الأفضل في الجولة الثامنة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

مصر تفوز بجائزة أفضل وجهة تراثية بمنتدى السياحة العالمي

وزير السياحة والآثار يتسلم الجائزة
وزير السياحة والآثار يتسلم الجائزة
محمد الاسكندرانى

تسلم شريف فتحي وزير السياحة والآثار جائزة فوز مصر كأفضل وجهة تراثية في فئة الوجهات المتميزة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم  لتوزيع جوائز السياحة العالمية ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي المنعقد حالياً بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

مصر تفوز بجائزة أفضل واجهة تراثية 

وقد تم اختيار مصر لهذه الجائزة نظراً للجهود التي تبذلها في الحفاظ على إرثها التاريخي والثقافي، وما تقوم به للترويج له ومشاركته مع المسافرين.

وتُمنح جوائز السياحة العالمية التي يقدمها منتدى السياحة العالمي، لتكريم الوجهات والشركات والابتكارات والأفراد الرائدين الذين يساهمون في إعادة تعريف السفر من خلال الاستدامة والإبداع والتأثير، ويسلط حفل توزيع الجوائز الضوء على أفضل 100 جهة فاعلة تُشكّل مستقبل السياحة على مستوى العالم.

وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أعرب السيد الوزير عن شكره وتقديره لمنتدى السياحة العالمي على هذه الجائزة، مستعرضاً ما حققته مصر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن من نمو في أعداد السياحة الوافدة بلغ نسبة 21% زيادة مقارنة بالعام الماضي.

وتحدث أيضاً عن نجاح جهود الدولة في رفع موقع دير أبو مينا الأثري بالإسكندرية من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في شهر يوليو الماضي، وكذلك ما تقوم به الوزارة  من تنفيذ العديد من المشروعات الأثرية للحفاظ على الآثار المصرية وصيانتها.

وتطرق أيضاً السيد شريف فتحي للحديث عن البعثات الأثرية الأجنبية العاملة في مصر؛ حيث أوضح أن هناك ما يقرب من 300 بعثة أثرية أجنبية، إلى جانب البعثات الأثرية المصرية التي تعمل في مختلف أنحاء الجمهورية وتقوم بالعديد من الاكتشافات الأثرية الهامة.

وقد شارك في الحفل الدكتور محمد وحيد حسن الرئيس الأسبق والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية المالديف، وعدد من الوزراء الأفارقة، والأستاذة شيخة النويس الأمين العام المُنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ومسئولي السياحة في عدد من الدول الأوروبية والأسيوية، والمسئولين عن ملفات السياحة والآثار بالمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى لفيف من رؤساء عدد من شركات السياحة، والمنظمات الدولية العاملة في مجال البيئة وتطوير البنية الأساسية والاستدامة في مجال السياحة، وممثلو عدد من الفنادق، وخطوط الطيران، وشركات إدارة المطارات العالمية.

كما شارك في الحضور من الجانب المصري المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد محمد فرج المُشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين بدولة ألمانيا ودول الإشراف التابعة، والأستاذة إسراء أسامة سكرتير ثاني بالسفارة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا ولوكسمبورج.

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

حسام

خالد الغندور يكشف عن بند يمنع حسام عبدالمجيد من اللعب للأهلي

سورة تقرأها في الصباح

ما هي أفضل سورة تقرأها في الصباح؟.. 20 آية تفتح لك أوسع أبواب الرزق

صيدلية

بالقانون.. ضوابط جديدة لتداول الأدوية المخدرة داخل الصيدليات

مجلس النواب

بدء العد التنازلي.. المراحل المتبقية في سباق انتخابات مجلس النواب 2025

النائب ميشيل الجمل

برلماني: القمة المصرية الأوروبية ترسخ التعاون المشترك في مختلف المجالات

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

هشام وليلى والتسمم

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

مصطفى هريدي

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

