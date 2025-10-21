مصر تفوز بجائزة أفضل وجهة تراثية بمنتدى السياحة العالمي

تسلم شريف فتحي وزير السياحة والآثار جائزة فوز مصر كأفضل وجهة تراثية في فئة الوجهات المتميزة، وذلك خلال الحفل الذي أقيم لتوزيع جوائز السياحة العالمية ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي المنعقد حالياً بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

مصر تفوز بجائزة أفضل واجهة تراثية

وقد تم اختيار مصر لهذه الجائزة نظراً للجهود التي تبذلها في الحفاظ على إرثها التاريخي والثقافي، وما تقوم به للترويج له ومشاركته مع المسافرين.

وتُمنح جوائز السياحة العالمية التي يقدمها منتدى السياحة العالمي، لتكريم الوجهات والشركات والابتكارات والأفراد الرائدين الذين يساهمون في إعادة تعريف السفر من خلال الاستدامة والإبداع والتأثير، ويسلط حفل توزيع الجوائز الضوء على أفضل 100 جهة فاعلة تُشكّل مستقبل السياحة على مستوى العالم.

وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أعرب السيد الوزير عن شكره وتقديره لمنتدى السياحة العالمي على هذه الجائزة، مستعرضاً ما حققته مصر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن من نمو في أعداد السياحة الوافدة بلغ نسبة 21% زيادة مقارنة بالعام الماضي.

وتحدث أيضاً عن نجاح جهود الدولة في رفع موقع دير أبو مينا الأثري بالإسكندرية من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في شهر يوليو الماضي، وكذلك ما تقوم به الوزارة من تنفيذ العديد من المشروعات الأثرية للحفاظ على الآثار المصرية وصيانتها.

وتطرق أيضاً السيد شريف فتحي للحديث عن البعثات الأثرية الأجنبية العاملة في مصر؛ حيث أوضح أن هناك ما يقرب من 300 بعثة أثرية أجنبية، إلى جانب البعثات الأثرية المصرية التي تعمل في مختلف أنحاء الجمهورية وتقوم بالعديد من الاكتشافات الأثرية الهامة.

وقد شارك في الحفل الدكتور محمد وحيد حسن الرئيس الأسبق والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية المالديف، وعدد من الوزراء الأفارقة، والأستاذة شيخة النويس الأمين العام المُنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ومسئولي السياحة في عدد من الدول الأوروبية والأسيوية، والمسئولين عن ملفات السياحة والآثار بالمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى لفيف من رؤساء عدد من شركات السياحة، والمنظمات الدولية العاملة في مجال البيئة وتطوير البنية الأساسية والاستدامة في مجال السياحة، وممثلو عدد من الفنادق، وخطوط الطيران، وشركات إدارة المطارات العالمية.

كما شارك في الحضور من الجانب المصري المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد محمد فرج المُشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين بدولة ألمانيا ودول الإشراف التابعة، والأستاذة إسراء أسامة سكرتير ثاني بالسفارة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا ولوكسمبورج.