تفاصيل لقاء المفتي مع السفير الهندي.. تعاون لترويج صحيح الدين

كشف السفير الهندي، سوريش ك. ريدي، تفاصيل لقائه بفضيلة مفتي الجمهورية، موضحا أن كان سعيدا بعلمه وحكمته وأهمية التسامح التي تحدث عنها.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية سارة سامي، مقدمة برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن دور دار الإفتاء مهم في الترويج للفهم الأفضل للدين وبالتالي نشر التسامح في المجتمع.

ولفت إلى تطلعه لتعزيز التعاون مع دار الإفتاء وسيتم الترحيب بفصيلته قريبا في الهند، حيث إن التعاون له أهمية لأن الشباب يتم توجيههم غلط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

أكد أنه يعتبر مصر بلده الثاني وكان محظوظا لاختياره سفيرًا لبلاده في القاهرة، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية الكبيرة بين البلدين تعود لآلاف السنين.

