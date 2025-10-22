قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يترأس اجتماعًا لبحث تنفيذ تكليفات اجتماع مجلس المحافظين والتوسع في منافذ بيع السلع الغذائية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد   يترأس اجتماعًا لبحث تنفيذ تكليفات اجتماع مجلس المحافظين

عقب اجتماع مجلس المحافظين اليوم، ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، لتنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

حيث وجّه بالتوسع في أسواق اليوم الواحد، وطرح السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة بمنافذ الوحدات المحلية؛ للحد من ارتفاع الأسعار و التخفيف عن كاهل المواطنين. وتكثيف حملات المرور والرقابة على المخابز؛ للتأكد من جودة إنتاج الخبز والالتزام بالوزن المقرر للرغيف.

كما تطرق الاجتماع إلى استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس النواب، و شدّد المحافظ على التأكد من جاهزية اللجان الانتخابية وتوفير الاحتياجات اللوجيستية اللازمة للعملية الانتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

التوسع في منافذ الخير بالوادي الجديد لطرح السلع والخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين
أعلنت محافظة الوادي الجديد التوسع في فتح منافذ الخير، التي تبيع الخضروات والفواكه للمواطنين بأسعار مخفضة بمدينة الخارجة، وتشهد هذه المنافذ إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن هذه المنافذ تطرح الخضروات والفواكه واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بشكل يومي، بما يساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات الأسر بجودة مناسبة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، إلى جانب المساهمة في ضبط الأسواق واستقرار الأسعار.

وقال جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة، إنه يتم تنفيذ مبادرة بيع السلع الغذائية والخضروات والفواكه بأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المجتمع، وهو ما يساعد على استقرار الأسواق وخلق حالة من الرضا لدى المواطنين، وذلك من خلال عدة منافذ على مستوى المركز.

زالة الدعاية الانتخابية المخالفة فى الخارجة ومناشدة للمرشحين بالالتزام بالقانون

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد حملة لإزالة الدعاية الانتخابية غير المرخصة التي وُضعت في عدد من شوارع المدينة، وذلك حرصًا على تطبيق القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وضمان المظهر الحضاري للشوارع.

جاءت الحملة تحت إشراف المهندس أحمد عطية مدير الإدارة الهندسية، والمهندس محمد عبداللاة مدير المرافق، وبحضور المهندس محمد عبد الحكيم مدير وحدة الإعلانات بالمركز، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفات وإزالة جميع الإعلانات التي لم تحصل على تراخيص مسبقة.


وناشدت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الخارجة المرشحين لانتخابات مجلس النواب بسرعة التوجه إلى المركز لاستخراج التصاريح اللازمة قبل وضع أي مواد دعائية، مؤكدة أن أي دعاية تُنفّذ دون ترخيص رسمي سيتم إزالتها فورًا، تطبيقًا للقانون وحفاظًا على المظهر العام للمدينة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

المزيد

