قيادي بمستقبل وطن: القمة المصرية الأوروبية ببروكسل تؤكد مكانة مصر الدولية

أكد جمال الخضري، القيادي بحزب مستقبل وطن وأمين العمل الجماهيري بالحزب في محافظة البحر الأحمر، أن القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في بروكسل تمثل محطة تاريخية جديدة في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعكس المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الخضري ، أن هذه القمة تأتي امتدادًا لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى شراكة استراتيجية شاملة، مشيرًا إلى أنها تعكس ثقة أوروبا في الدور المصري المتوازن والمحوري في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحديات سياسية واقتصادية متصاعدة.

وأضاف أن القمة تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، من خلال تعزيز مجالات الطاقة المتجددة والتجارة والنقل والربط اللوجستي، مؤكدًا أن مصر أصبحت اليوم مركزًا إقليميًا مهمًا للطاقة وبوابة رئيسية لأفريقيا والعالم العربي نحو أوروبا.

وشدد الخضري ، على أن القيادة السياسية تسعى من خلال هذا التحرك الدبلوماسي الفاعل إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، إلى جانب توطيد التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بما يرسخ مفهوم الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة والتنمية المشتركة.

واختتم جمال الخضري ، تصريحه بالتأكيد على أن القمة المصرية الأوروبية ببروكسل تمثل تأكيدًا جديدًا على نجاح السياسة الخارجية المصرية، التي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التوازن والانفتاح على العالم، مؤكدًا دعم حزب مستقبل وطن الكامل للقيادة السياسية في مساعيها نحو بناء دولة قوية تحقق التنمية الشاملة وتؤكد مكانة مصر الإقليمية والدولية.