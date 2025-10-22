بـ20 ملايين جنيه.. بروتوكول تعاون لدعم احتياجات الأيتام وكبار السن

شهد بنك مصر الحكومي توقيع بروتوكول تعاون بقيمة 20 مليون جنيه لدعم كبار السن والأيتام بدور الرعاية التابعة لوزارة التضامن على مستوى الجمهورية.

شهد مراسم التوقيع بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي وهشام عكاشة، رئيس البنك.

يشمل الاتفاق توفير المستلزمات الأساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة المقدمة لدور رعاية الأيتام وكبار السن، بما يضمن لهم حياة كريمة.

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 22-10-2025 الصحراء الغربية.. كشفان بإنتاج 3550 برميل زيت و23 مليون قدم غاز يوميا

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع المصري، وتحسين أوضاعها المعيشية، ضمن خطة طموحة لتطوير كل دور الأيتام والمسنين.

و أكد هشام عكاشه، رئيس بنك مصر، أن البنك لديه استراتيجية تدعم التنمية المستدامة عبر المساهمة في القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية، فالبنك يولي أهمية كبرى لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، انطلاقًا من دوره الوطني كمؤسسة مالية تسعى إلى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، مع الالتزام بدوره المصرفي في خدمة المجتمع المصري.

وأشاد هشام عكاشه بالتعاون البنّاء مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تركز على تنمية الإنسان وتحقيق الرخاء المجتمعي الشامل.

والجدير بالذكر أن بنك مصر يشارك بفعالية في العديد من المبادرات والمشروعات المجتمعية، سواء بشكل مباشر أو من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح، في مجالات متعددة تشمل الصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي، وتنمية القرى الأكثر احتياجاً، إضافة إلى مشروعات تطوير العشوائيات، وغيرها من المبادرات التي تركز على تنمية الإنسان، هذا وقد قام البنك برصد 1.2مليار جنيه للمساهمة في كافة أنشطة التنمية المجتمعية في العام المالي 2024.