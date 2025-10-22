قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على متهم في واقعة سحل صحفية بسبب إطعام الكلاب بأكتوبر
تأجيل طعن عفاف شعيب على الحكم ببراءة مخرج شهير
مدبولي: المواطن يتحمل فاتورة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة
محافظ شمال سيناء: آلاف الجرحى بغزة يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية منذ أكتوبر 2023
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق
مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع نتيجة تحريك أسعار المحروقات
إيران تعلن عدم العودة للمفاوضات طالما لم تتخلى أمريكا عن نهجهما التوسعي
الحكومة: تسهيل الخدمات على المواطنين عبر التوسع في المنصات الرقمية
رئيس الوزراء: لا مبرر لزيادة الأسعار بسبب الوقود ونشدد على توافر السلع
رئيس الوزراء يوجه بإزالة التعديات على "طرح النهر".. ومراجعة صندوق النقد "قريبة جداً"
إطلاق نار أمام مبنى البرلمان الصربي واستنفار للشرطة
مدبولي: القمة الأوروبية تؤكد أهمية مصر.. والمحافظون مطالبون بضبط الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بـ20 ملايين جنيه.. بروتوكول تعاون لدعم احتياجات الأيتام وكبار السن

بنك مصر
بنك مصر
محمد يحي

شهد بنك مصر الحكومي توقيع بروتوكول تعاون بقيمة 20 مليون جنيه لدعم كبار السن والأيتام بدور الرعاية التابعة لوزارة التضامن على مستوى الجمهورية.

شهد مراسم التوقيع بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي وهشام عكاشة، رئيس البنك.

يشمل الاتفاق توفير المستلزمات الأساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة المقدمة لدور رعاية الأيتام وكبار السن، بما يضمن لهم حياة كريمة.

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع المصري، وتحسين أوضاعها المعيشية، ضمن خطة طموحة لتطوير كل دور الأيتام والمسنين.

و أكد هشام عكاشه، رئيس بنك مصر، أن البنك لديه استراتيجية تدعم التنمية المستدامة عبر المساهمة في القطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية، فالبنك يولي أهمية كبرى لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، انطلاقًا من دوره الوطني كمؤسسة مالية تسعى إلى تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، مع الالتزام بدوره المصرفي في خدمة المجتمع المصري.

وأشاد هشام عكاشه بالتعاون البنّاء مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تركز على تنمية الإنسان وتحقيق الرخاء المجتمعي الشامل.

والجدير بالذكر أن بنك مصر يشارك بفعالية في العديد من المبادرات والمشروعات المجتمعية، سواء بشكل مباشر أو من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح، في مجالات متعددة تشمل الصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي، وتنمية القرى الأكثر احتياجاً، إضافة إلى مشروعات تطوير العشوائيات، وغيرها من المبادرات التي تركز على تنمية الإنسان، هذا وقد قام البنك برصد 1.2مليار جنيه للمساهمة في كافة أنشطة التنمية المجتمعية في العام المالي 2024.

بروتوكول الجمهورية التضامن الإجتماعي حياة كريمة بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

أحمد سعيد أوكا

«أوكا»: الأهلي فاوضني مرتين .. ولهذا السبب رفضت اللعب للزمالك

ترشيحاتنا

الاوقاف

الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا الجمعة المقبل ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

البيئة حياة تُروى بالرَّحمة والطفل غرس لا ينمو بالعُنف.. عنوان خطبة الجمعة القادم

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الموظفين.. وتكرار السورة نفسها بعد الفاتحة في الصلاة.. وما الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده؟

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ارتفاع الكوليسترول في الدم.. أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج
ارتفاع الكوليسترول في الدم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

استهلاك البنزين
استهلاك البنزين
استهلاك البنزين

فيديو

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد