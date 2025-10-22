غدا.. قائمة الخطيب تعقد ندوتها الثالثة بفرع الأهلي بمدينة نصر

تعقد قائمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، ندوتها الثالثة في السابعة مساء غدٍ الخميس بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار لقاءاتها مع أعضاء الجمعية العمومية قبل انتخابات النادي المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري.

تشهد الندوة عرضًا للرؤية الاستراتيجية التي وضعتها القائمة لمستقبل النادي في كافة المجالات، واستعراض الإنجازات التي تحققت خلال الدورة الماضية في كافة القطاعات الرياضية والإنشائية والخدمية، والرد على استفسارات الأعضاء بشأن المرحلة المقبلة، ويتم تقديم أعضاء القائمة التى تضم كلًّا من محمود الخطيب رئيسًا، وياسين منصور نائبًا للرئيس، وخالد مرتجي أمينًا للصندوق، وللعضوية فوق السن: محمد الغزاوي – طارق قنديل –محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - حازم هلال، وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري – رويدا هشام.