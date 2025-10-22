قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريف الجبلي: أوروبا السوق الأول للأسمدة المصرية وتقدّر قوة الصناعة الوطنية

إسراء صبري

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن الأسواق الأوروبية تعد الوجهة الأولى لصادرات الأسمدة المصرية، ما يؤكد قوة الصناعة الكيماوية المصرية وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

وأوضح الجبلي، خلال مداخلته ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الأسواق الأوروبية مفتوحة أمام المنتجات المصرية بفضل جودتها العالية والتزام المصانع المصرية بالمعايير البيئية والإنتاجية العالمية.
 

وأكد أن استمرار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا المجال سيسهم في زيادة حجم الصادرات وتعزيز الاستثمارات المشتركة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وتنويع الأسواق الخارجية.ولفت إلى أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يشهد تطورًا كبيرًا في مجال الصناعات الكيماوية، مشيرا إلى أن 27% من الصادرات المصرية تتجه نحو الأسواق الأوروبية.

 

شريف الجبلي غرفة الصناعات الكيماوية الاتحاد الأوروبي

حالة الطقس

