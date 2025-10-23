قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد رفع أسعار الوقود.. تحركات استباقية لضبط الأسواق ومنع زيادة أسعار السلع

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ظل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتحريك أسعار الوقود، أكدت الحكومة المصرية أن التحركات لضبط الأسواق بدأت قبل إعلان القرار رسميًا، وذلك في إطار سياسة استباقية تهدف إلى حماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت سلسلة من الخطوات العملية بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وتوافرها في الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة تكثف جهودها الرقابية والميدانية بالتنسيق مع المحافظين ومنافذ البيع الكبرى لضمان تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أجرى لقاءات مكثفة مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، للتوافق على تثبيت أسعار السلع، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بتنسيق كامل مع المحافظين والقطاع الخاص لتحقيق استقرار السوق وحماية المستهلك.

اجتماعات حكومية قبل قرار رفع الوقود

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر شاشة MBC مصر، إن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مهمًا مع ممثلي الغرف التجارية والصناعات المصرية قبل صدور قرار تحريك أسعار الوقود.

وأشار إلى أن الهدف من هذا الاجتماع كان التوافق المسبق على عدم رفع أسعار السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الأسواق وتخفيف أي آثار ناتجة عن الزيادات في تكاليف النقل أو الإنتاج.

تنسيق دائم مع المحافظين لمتابعة الأسواق

وأوضح الحمصاني أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الحكومة والمحافظين في مختلف المحافظات، لضمان توافر السلع بكميات كافية ومنع حدوث أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

وأضاف أن الرقابة على الأسواق تشهد تكثيفًا كبيرًا خلال هذه الفترة، مع التعامل الفوري مع أي تجاوزات أو محاولات لاستغلال المواطنين، مشيرًا إلى أن فرق المتابعة الميدانية ترصد بشكل دائم الأسعار وتوافر السلع.

تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضبط الأسعار

وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع منافذ البيع المختلفة، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ الحكومية، وسلاسل التجزئة الكبرى، لضمان التزام التجار بعدم زيادة الأسعار.

وأوضح أن نظام السوق الموحد الذي تطبقه الحكومة حاليًا، يسهم في تحقيق الشفافية والانضباط داخل الأسواق، حيث يتم ربط البيانات الخاصة بالسلع والتجار ومنافذ التوزيع بشكل يسمح بمتابعة دقيقة لأي تغير في الأسعار.

الاستقرار السعري يخدم الاقتصاد والمواطن

وشدد الحمصاني على أن استقرار أسعار السلع الغذائية لا ينعكس فقط على حياة المواطنين، بل يمتد أثره إلى تحقيق استقرار اقتصادي عام، موضحًا أن الحفاظ على الأسعار يسهم في استمرار تراجع معدلات التضخم.

وأضاف أن هذا التراجع في التضخم يمهّد الطريق أمام البنك المركزي المصري لمواصلة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يمثل مكسبًا مزدوجًا لكل من المواطنين والشركات، من خلال تخفيف الأعباء التمويلية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

إجراءات واقعية وتنفيذ على الأرض

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جميع الإجراءات التي أعلنتها الحكومة ليست مجرد قرارات على الورق، بل يتم تطبيقها فعليًا على أرض الواقع، من خلال لجان رقابية ومتابعة دورية للأسواق.

وأكد أن الهدف الأساسي هو ضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من أي محاولات استغلال أو تلاعب بالأسعار، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في العمل بنفس الوتيرة لضمان عدم تأثر المواطنين بقرارات الإصلاح الاقتصادي.

تحريك أسعار الوقود الحكومة المصرية الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

ترشيحاتنا

المتهم

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بسوهاج

المتهم

فيديوهات خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على بلوجر جديدة

المتهمان

القبض على لصين سرقا حقيبة موظفة من أمام بنك ببورسعيد

بالصور

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

فيديو

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد