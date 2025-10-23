مشاركة كلية الخدمة الاجتماعية التنموية فى اللقاء الثانى من المؤتمر الوطني للنشء

بني سويف: محمد عبدالحليم



تحت رعاية الاستاذ الدكتور طارق علي رئيس الجامعة واشراف الأستاذ الدكتور هنداوي عبداللاهي حسن عميد الكلية

شارك وحاضر الاستاذ الدكتور محمد سعد الشربينى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ممثلا عن كلية الخدمة الاجتماعية التنموية فى اللقاء الأول من فعاليات المؤتمر الوطني للنشء النسخه الرابعة اليوم الخميس تحت شعار "بناء جيل"

نحو الارتقاء بالمستوى الفكري والعقلي"بحضور عدد ٢٠٠ من النشء بمركز شباب العبور

حيث تم تنفيذ اللقاء

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

والدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بني سويف

و بتوجيهات ا هشام الجبالي المدير العام وناصر رمضان وكيل المديرية لقطاع الشباب ومتابعة دكتور وجيه بدوي مدير ادارة تنمية النشء

تناول المؤتمر عددًا من المحاور الهامة، من بينها تعريف مفهوم الوطن والمواطنة،وأساليب الاعتزاز بالوطن، والتعريف بالمبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية من أجل الارتقاء بالمواطن المصري، إلى جانب مناقشة مقومات وعناصر المواطنة الصالحة،

كما تطرق اللقاء إلى التحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي وحروب الجيل السادس، التي تستهدف التشكيك في الهوية الوطنية ومحاولة زعزعة الانتماء لدى الأجيال الجديدة.



ويهدف المؤتمر إلى تأهيل وتدريب النشء من الفتية والفتيات في المرحلة العمرية من 8 إلى 17 عامًا، من خلال تنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية، وصقل قدراتهم للمشاركة الإيجابية في الأنشطة العامة والمؤتمرات المحلية والدولية. كما يسعى المؤتمر إلى بناء وعي وثقافة إيجابية لدى النشء، وتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل وسفراء لقيم الانتماء والعمل الوطني.

كما تم التأكيد على أهمية إعداد قادة المستقبل وفق مفاهيم الأمن القومي والتنمية المستدامة، مشددًا على أن بناء الوعي الوطني هو السلاح الأقوى في مواجهة التحديات وصون مقدرات الوطن، موضحًا أن تمكين النشء بالمعرفة والفهم العميق لقضايا الوطن يمثل حجر الأساس في بناء جيل واعٍ قادر على استكمال مسيرة التنمية

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة لبناء وعي وطني مستنير لدى النشء، وإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات الفكرية والتكنولوجية المعاصرة وانتهى المؤتمر بتوضيح كيفية عمل ورقة سياسات مرتبطة بالامن القومى والامن المجتمعى في إطار تنمية الوعى المستدام.