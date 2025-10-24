سهل ولذيذ .. طريقة عمل دجاج بالمشروم والكريمة

يعد الدجاج بالمشروم والكريمة من الأكلات المميزة التي تحتوي على مذاق لذيذ وغني .

وإليكم طريقة تحضير دجاج بالمشروم والكريمة

مقادير دجاج بالمشروم والكريمة

صدور دجاج شرائح

مرقة

كريمة

مشروم شرائح

بصل مفروم

ريحان فريش

زبدة

ملح

فلفل

طريقة تحضير دجاج بالمشروم والكريمة

في طاسة على النار ضعي الزبدة، بصل مفروم ، ملح ، فلفل و تشوح المكونات ثم تضاف صدور دجاج و تقلب المكونات

ضيفي الشوربة ، والكريمة و تقلب المكونات

تترك المكونات على النار حتى تمام الطهى

ضعي الدجاج بالمشروم و الكريمة في طبق التقديم و على الوجه ورق ريحان ثم تقدم.