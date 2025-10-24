خدمة اجتماعية حلوان تنظم برنامجاً تدريبياً للمساهمة في محو الأمية

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان برنامجاً تدريبياً بعنوان " طرق واسترتيجيات تعليم الكبار "، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور زغلول حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية ، وبإشراف الدكتورة صفاء خضير خضير قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتور ولاء صلاح الدين المنسق العام والمشرف على المشروع القومى لمحو الامية وتعليم الكبار بجامعة حلوان

وقد حاضر في البرنامج كلاً من الدكتور ولاء محمد صلاح المنسق العام للمشروع القومى لمحو الأمية بالجامعة، والدكتور احمد محسن المدرس بكلية التربية جامعة حلوان، والدكتورة صفاء سلطان بكلية التربية بجامعة حلوان .

وتناول البرنامج أهم أهداف المشروع القومى لمحو الامية والتعريف بالإجراءات الواجب إتباعها للتسجيل في المشروع، بالإضافة إلى عرض مجموعة من التحفيزات التي تقدمها الجامعة للطلاب المُشاركين في المشروع الوطنى.

وشمل البرنامج عِدة محاور تطبيقية وتدريبية منها؛ تدريب الطلاب على طرق تعليم القراءة والكتابة والحساب للمتعلمين الكبار، تنفيذ تطبيقات عملية لتدريس الحروف والكلمات والجمل، وأخرى لتدريس الحساب .

ويأتى هذا البرنامج في إطار دور الجامعة الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو القضاء على الأمية وتعليم الكبار، حيث تولي الجامعة اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة المجتمعية ومحو الأمية باعتبارها أحد أهم قضايا التنمية الوطنية والتى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحرص الجامعة على دمج الطلاب في هذه المبادرات من خلال التدريب العملي والتطبيقي.