الأونروا: يجب الالتزام بوقف إطلاق النار لإعادة أطفال غزة إلى التعليم
هجوم أوكراني يعطل رابع أكبر مصفاة نفط في روسيا
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
مفتي الجمهورية: إحياء التراث بمنهج وسطي يجمع بين الأصالة والتجديد السبيل لصيانة هوية الأمة
يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم
بيان الفصائل الفلسطينية عن اجتماع القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من خطة ترامب
مبعوث بوتن الخاص يصل إلى الولايات المتحدة
بدلاء الزمالك أمام ديكيداها في بطولة كأس الكونفدرالية
جيش الاحتلال يزعم مقتل حسن كركي القيادي في حزب الله
مصطفى مدبولي لوكالة أنباء الشرق الأوسط: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-10-2025.. تفاصيل
حازم سمير لـ "صدي البلد": هذه هى شخصيتي في مسلسل ولد بنت شايب | فيديو
توك شو

أزهري: تغليظ العقوبة ليس الحل الوحيد لتخفيف جرائم الأطـ.ـفال

الأزهر
الأزهر

أكد الشيخ عطية محمد عطية، من علماء الأزهر الشريف، أن هناك فارق بين البلوغ الشرعي الذي يكون بالتكوين الجسماني، والبلوغ الطبيعي، ويقصد به البلوغ العقلي وهو الرشد، والقرآن الكريم فرق بينهم " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النِّكَاحَ فإن آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إليهم أموالهم".

وأضاف الشيخ عطية محمد، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن القرآن الكريم لم يحدد سن محدد للرشد، لكن جميعها اجتهادات علماء.

وأوضح أن العقوبة تقع على الشخص في الإسلام بعد بلوغه سن الرشد، وهناك أحكام للشخص البالغ إذا ارتكب نفس الجريمة، فهناك اختلاف بين العقوبة في البلوغ والوصول للرشد.

ولفت إلى أن وصول الشخص لمرحلة الرشد تحدد من خلال التجربة والاختبار، وبالعرف في المجتمعات، وأن الطفل في عام 90 يختلف عن الطفل الذي ولد في عام 73 وجميعهم يختلف عن أطفال هذا العصر والزمان.

وأشار إلى أن قانون العقوبات الحالي تم وضعه منذ سنوات طويلة، وأنه يحدد سن للطفل لا يتناسب مع هذا الزمان، بعد التطورات الكبيرة التي حدثت.

وأوضح أننا نخضع إلى اتفاقيات ومواثيق دولية، تجعلنا لا نستطيع تغليظ العقوبة على الأطفال، حتى إذا ارتكبوا جرائم يفعلها الكبار، منها جريمة الإسماعيلية المنتشرة حاليا.

تغليظ العقوبة ليست الحل الوحيد لتخفيف جرائم الأطفال

 

وأشار إلى أن تغليظ العقوبة ليست الحل الوحيد لتخفيف جرائم الأطفال، وأن معظم المجرمين في الأساس مجنى عليهم، ويجب أن نعيد التربية الصحية.

الأزهر الأزهر الشريف قانون العقوبات القرآن الكريم

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

ابتسام زايد

وزير الرياضة يطمئن على اللاعبة ابتسام زايد بعد إصابتها في بطولة العالم للدراجات بـ تشيلي

عرفة السيد

مليونا جنيه.. عرفة السيد يتنازل عن مستحقاته لدى نادي الزمالك

انتخابات نادي الزهور

اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزهور واستمرار العملية الانتخابية حتى السابعة

يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم

أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

