بعد تأهل الزمالك.. موعد قرعة دور المجموعات من كأس الكونفدرالية

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسميًا إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تفوقه على فريق ديكاداها الصومالي بنتيجة إجمالية 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32 من البطولة.

وخاض الزمالك مواجهة الإياب مساء الجمعة على ملعب السلام، وتمكن من الفوز بهدف نظيف سجله التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بعدما كان الفريق الأبيض قد حسم لقاء الذهاب بسداسية نظيفة.

وبهذا الفوز، يواصل الزمالك مشواره بثبات في البطولة الإفريقية، بحثًا عن التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 2019.

قرعة دور المجموعات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن إقامة قرعة دور المجموعات يوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، داخل استوديوهات شبكة "SuperSport" الناقلة الرسمية لبطولات الاتحاد.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم قرعة الكونفدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، تليها قرعة دوري أبطال إفريقيا في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية وجنوب إفريقيا.