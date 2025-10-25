قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر جرامات الذهب اليوم 25 أكتوبر 2025

يقدم موقع صدي البلد سعر الذهب اليوم السبت 25-10-2025

سعر عيار 24 اليوم
سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6314 جنيها للبيع و6371 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم
وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5525 جنيها للبيع و5575 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر عيار 18 اليوم
بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة ذهب نحو  4735 جنيها للبيع و4778 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم
سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3683 جنيها للبيع و 3716 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم
بلغ الجنيه الذهب نحو 44.2 ألف جنيه للبيع و 44.6 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم
سجل سعر أوقية الذهب نحو 4131 دولارا للبيع و 4132 دولارا للشراء.

