لو تليفونك اتسرق.. دليلك الكامل لاستعادته وحماية بياناتك خطوة بخطوة

فقدان الهاتف المحمول قد يتحول إلى كابوس حقيقي، ليس فقط لقيمته المادية بل لما يحتويه من بيانات شخصية ومعلومات حساسة. ولحسن الحظ، توفر الأنظمة الحديثة في هواتف Android وApple أدوات قوية تساعدك على تتبع هاتفك المسروق أو المفقود، بل وحتى تأمين بياناتك أو مسحها عن بُعد. في هذا التقرير نستعرض خطوات تتبع الهاتف المسروق بطريقة مبسطة وعملية، مع شرح الفروق بين أجهزة Android وApple.

الخطوة الأولى.. التهيئة المسبقة قبل أن تضيع هاتفك

قبل أن تتعرض لموقف فقدان هاتفك، يجب أن تتأكد من تفعيل خدمات التتبع على جهازك، فهذه الخطوة هي مفتاح نجاح عملية الاسترداد لاحقًا.

لأجهزة Android:

فتح الإعدادات: انتقل إلى تطبيق "الإعدادات" على هاتفك.

الأمان والموقع أو Google: ابحث عن قسم "الأمان والموقع" أو اذهب إلى "Google" ثم "جميع الخدمات".

تفعيل خاصية العثور على جهازي: اختر "العثور على جهازي" وتأكد من تفعيلها.

تفعيل خدمة الموقع: تأكد من أن خاصية الموقع مفعّلة ليتمكن الهاتف من إرسال بيانات موقعه عند الحاجة.

لأجهزة Apple:

فتح الإعدادات: انتقل إلى تطبيق الإعدادات.

الدخول إلى حساب Apple ID: اضغط على اسمك في أعلى الشاشة.

تفعيل "تحديد الموقع": اختر "تحديد الموقع" وتأكد من تفعيل خيار "Find My iPhone".

إرسال آخر موقع: فعّل خيار "إرسال آخر موقع" كي يرسل الهاتف موقعه قبل نفاد البطارية.

شبكة تحديد الموقع: قم بتفعيل "شبكة تحديد الموقع" لتحديد موقع الهاتف حتى في حال عدم اتصاله بالإنترنت.

الخطوة الثانية.. تتبع الهاتف عند فقدانه

في حال ضياع الهاتف أو سرقته، يمكنك استخدام خدمات التتبع المتاحة عبر الإنترنت أو من خلال تطبيقات الهواتف الأخرى.

الوصول إلى خدمة تتبع الهاتف

لأجهزة Android:

افتح متصفح الويب من أي جهاز آخر واذهب إلى موقع Android Find My Device.

أو استخدم تطبيق "العثور على جهازي" على هاتف Android آخر.

لأجهزة Apple:

افتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى موقع iCloud.

أو استخدم تطبيق "تحديد الموقع" على أي جهاز Apple آخر مثل iPhone أو iPad أو Mac.

تسجيل الدخول

Android: استخدم حساب Google المرتبط بالهاتف المسروق. وإذا كان الهاتف يحتوي على أكثر من مستخدم، اختر الحساب الأساسي.

Apple: أدخل Apple ID وكلمة المرور الخاصة بك. قد يُطلب رمز تحقق إضافي، ويمكن تجاوزه عادة بالضغط على "تحديد الأجهزة".

تحديد موقع الجهاز

بمجرد تسجيل الدخول، ستظهر قائمة بأجهزتك المسجلة. اختر الجهاز المفقود لتظهر خريطة توضح الموقع التقريبي للهاتف. إذا كان الهاتف متصلاً بالإنترنت، ستظهر أحدث بيانات الموقع بدقة معقولة.

خيارات إضافية بعد تحديد الموقع

بمجرد تحديد مكان الهاتف، توفر كل من Google وApple مجموعة من الإجراءات التي يمكنك تنفيذها عن بُعد لحماية بياناتك أو استرداد الجهاز:

تشغيل الصوت (Play Sound)

إذا كنت تظن أن الهاتف قريب منك لكنه خارج مدى رؤيتك — في المنزل أو مكان العمل مثلاً — يمكنك تشغيل صوت عالٍ حتى لو كان الهاتف على الوضع الصامت، ليساعدك في تحديد مكانه بدقة.

تأمين الجهاز (Secure Device / Lost Mode)

Android: يمكنك قفل الهاتف بكلمة مرور جديدة، مع إمكانية عرض رسالة مخصصة ورقم هاتف للاتصال بك على شاشة القفل.

Apple: عبر تفعيل "نمط الفقدان"، يتم قفل الجهاز باستخدام رمز المرور، وإيقاف إمكانية استخدام بطاقات الدفع عبر Apple Pay، مع إمكانية عرض رسالة ورقم هاتف للتواصل.

مسح بيانات الجهاز (Erase Device)

عندما تتأكد أن الهاتف في يد غير أمينة ولا أمل في استرجاعه، يمكنك اختيار مسح كافة بيانات الهاتف عن بعد. هذه الخطوة تحذف كل المعلومات وتعيد الهاتف إلى إعدادات المصنع، لكن يجب التنبيه: بعد تنفيذ هذه الخطوة لن يكون بإمكانك تتبع الهاتف مجددًا.

الاتجاهات إلى الموقع

يمكنك الحصول على اتجاهات دقيقة تقودك إلى مكان الهاتف على الخريطة.

العثور بالقرب (Find Nearby – لأجهزة Apple الحديثة)

هذه الميزة تعتمد على تقنية Ultra Wideband وتساعدك على تحديد المسافة الدقيقة والاتجاه نحو هاتفك عندما تكون قريبًا منه.

الاتصال بالإنترنت شرط أساسي

لضمان عمل هذه الخدمات بشكل فعّال، ينبغي أن يكون الهاتف المسروق قيد التشغيل ومتصلًا بالإنترنت عبر Wi-Fi أو بيانات الهاتف. في حال كان الهاتف مغلقًا أو غير متصل، ستظهر آخر بيانات موقع سجلها الهاتف قبل انقطاع الاتصال.

الوقاية خير من العلاج

في عالم أصبح الهاتف الذكي فيه جزءًا من حياتنا اليومية، من الضروري أن نستعد لأسوأ السيناريوهات. تفعيل خدمات التتبع وتحديث إعدادات الأمان بشكل دوري يضمن لنا حماية أفضل في حال ضياع الجهاز أو تعرضه للسرقة. ورغم أن هذه الخدمات لا تضمن استعادة الهاتف دائمًا، لكنها على الأقل تمنحك فرصة لحماية بياناتك وتقليل الأضرار قدر الإمكان.