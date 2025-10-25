أخبار التكنولوجيا| ميزة جديدة في إنستجرام تعرض كل ما شاهدته.. أوبو تفاجئ الجميع بتغيير في خططها لسلسلة Reno 15

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تعمل منصة واتساب WhatsApp، المملوكة لشركة ميتا، على اختبار ميزة جديدة في تطبيقها على نظام أندرويد تهدف إلى تسهيل عملية إدارة مساحة التخزين.

أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق ميزة جديدة في ChatGPT تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم في تطبيقات خارجية مباشرة بالمساعد الذكي، ليقوم “شات جي بي تي” بتنفيذ المهام نيابة عنهم، ما بين إنشاء قوائم تشغيل في تطبيق Spotify إلى البحث عن فنادق في موقع Booking أو تصميم عروض تقديمية عبر Canva.

أعلنت شركة إنستجرام Instagram، عن إطلاق ميزة جديدة طال انتظارها تتيح للمستخدمين العودة ومشاهدة الريلز Reels، التي شاهدوها سابقا، وذلك من خلال خاصية جديدة تحمل اسم “سجل المشاهدة” Watch History، وهي ميزة كانت متوفرة منذ سنوات في تطبيق تيك توك المنافس.

انتشر مؤخرا في الولايات المتحدة احتيال رقمي ضخم يهدد مستخدمي الهواتف الذكية، ومن المحتمل أن يصيب أي شخص قريب منك إذا لم يكن قد حدث بالفعل.



6 سنوات من التحديثات .. وان بلس تحدث ثورة في أمان أندرويد



تعد شركة وان بلس OnePlus، واحدة من أفضل العلامات التجارية لنظام أندرويد من حيث البرمجيات، حيث توفر واجهة OxygenOS تجربة نظيفة وعصرية مع العديد من المميزات وخيارات التخصيص، كما تستمر الشركة في تحسينها عبر التحديثات المستقبلية.

أطلقت شركة مايكروسوفت، وضع Copilot Mode لمتصفح إيدج Edge في يوليو الماضي، مقدما بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المثيرة للاهتمام داخل المتصفح.

تعمل شركة أوبو Oppo، حاليا على تطوير هواتفها المتوسطة القادمة تحت علامة Reno 15، ومن المتوقع أن تشمل السلسلة ثلاثة طرازات هي Reno 15 و Reno 15 Pro وReno 15 Pro Max.