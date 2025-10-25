أخبار التكنولوجيا| ميزة جديدة في إنستجرام تعرض كل ما شاهدته.. أوبو تفاجئ الجميع بتغيير في خططها لسلسلة Reno 15

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
أردوغان: تركيا يجب أن تكون جزءا من الحل لجميع الحروب من غزة إلى روسيا
كامالا هاريس : ترامب طاغية وربما أترشح للرئاسة مرة أخرى
لأول مرة منذ عامين ..فرحة أطفال في غزة بعد رؤيتهم دجاجة.. فيديو
غدا..مؤتمر جماهيري للجبهة الوطنية بالبحيرة لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب
رحلة فلكية توثق مشهد نادرا في سماء صحراء رزين | ماذا حدث؟
ما هو Atlas؟.. متصفح ذكي من OpenAI سيغير طريقة تصفح الإنترنت
البابا لاون: لنجعل القرب من المسيح نارا تشعل الرسالة وتبني السلام
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

انسى مشكلة المساحة.. ميزة خفية في واتساب ستغير طريقة إدارة التخزين
 

تعمل منصة واتساب WhatsApp، المملوكة لشركة ميتا، على اختبار ميزة جديدة في تطبيقها على نظام أندرويد تهدف إلى تسهيل عملية إدارة مساحة التخزين.


من الحجز إلى الأغاني والتصميم.. ChatGPT يتوحد مع تطبيقاتك المفضلة
 

أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق ميزة جديدة في ChatGPT تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم في تطبيقات خارجية مباشرة بالمساعد الذكي، ليقوم “شات جي بي تي” بتنفيذ المهام نيابة عنهم، ما بين إنشاء قوائم تشغيل في تطبيق Spotify إلى البحث عن فنادق في موقع Booking أو تصميم عروض تقديمية عبر Canva.


للعودة إلى الريلز المفقودة.. ميزة جديدة في إنستجرام تعرض كل ما شاهدته
 

أعلنت شركة إنستجرام Instagram، عن إطلاق ميزة جديدة طال انتظارها تتيح للمستخدمين العودة ومشاهدة الريلز Reels، التي شاهدوها سابقا، وذلك من خلال خاصية جديدة تحمل اسم “سجل المشاهدة” Watch History، وهي ميزة كانت متوفرة منذ سنوات في تطبيق تيك توك المنافس.


تحذير عاجل.. احذف الرسالة التي قد تسرق كل أموالك على واتساب
 

انتشر مؤخرا في الولايات المتحدة احتيال رقمي ضخم يهدد مستخدمي الهواتف الذكية، ومن المحتمل أن يصيب أي شخص قريب منك إذا لم يكن قد حدث بالفعل. 


6 سنوات من التحديثات .. وان بلس تحدث ثورة في أمان أندرويد
 

تعد شركة وان بلس OnePlus، واحدة من أفضل العلامات التجارية لنظام أندرويد من حيث البرمجيات، حيث توفر واجهة OxygenOS تجربة نظيفة وعصرية مع العديد من المميزات وخيارات التخصيص، كما تستمر الشركة في تحسينها عبر التحديثات المستقبلية.


صدفة غريبة.. هل اقتبست مايكروسوفت أفكار متصفح إيدج من ChatGPT؟
 

أطلقت شركة مايكروسوفت، وضع Copilot Mode لمتصفح إيدج Edge في يوليو الماضي، مقدما بعض ميزات الذكاء الاصطناعي المثيرة للاهتمام داخل المتصفح. 


 أوبو تفاجئ الجميع بتغيير في خططها لسلسلة Reno 15

 

تعمل شركة أوبو Oppo، حاليا على تطوير هواتفها المتوسطة القادمة تحت علامة Reno 15، ومن المتوقع أن تشمل السلسلة ثلاثة طرازات هي Reno 15 و Reno 15 Pro وReno 15 Pro Max.

