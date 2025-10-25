قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم القانون في تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات بغرض التأثير على الناخبين
بلا رحمة.. القبض على المتهم بإنهاء حياة زوجته في الإسكندرية
أسعار الذهب الآن في مصر
بـ150 ألف جنيه.. شباب يصنعون سيارة كهربائية من الخردة | تفاصيل
نتنياهو يتحدث مجددا عن يحيى السنوار ..ويعلن: كان سيتحول لـ صلاح الدين
خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة
ليفربول يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح بعد أزمة الصورة.. ماذا يحدث؟
طبيب روحانى.. القبض على دجال العطارين بالإسكندرية
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب إقليم جيلين شمال شرقي الصين
الأبن العاق.. طرد والدته وتركها تفترش أحد الطرق بالقاهرة
طريقة حساب الزكاة عن الأنشطة التجارية.. اعرفها في 8 خطوات
سوريا.. القبض على 3 مسلحين متورطين في اعتداء مسلح داخل جامعة دمشق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة المخلفات بمدينتي المنصورة وطلخا ورفع 465 طن مخلفات بلدية

حملات نظافة
حملات نظافة
همت الحسيني

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال منظومة النظافة بالمنطقة المركزية بمدينتي المنصورة وطلخا، لرفع المخلفات البلدية وتراكمات وتجمعات القمامة، وفقا لخطة العمل في منظومة النظافة بالمدينة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للشوارع والميادين في مختلف المناطق بالمدينة، وفي جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن أعمال منظومة النظافة اليومية لا تتوقف خلال الإجازات الرسمية، وتضم 3 ورديات تعمل على مدار اليوم، بالإضافة إلى وجود 4 شركات نظافة تعمل في جمع وكنس الأتربة بالشوارع، وأن شركات النظافة تعمل بكامل طاقتها في كنس الشوارع وجمع القمامة على مدار الساعة في جميع شوارع المدينة، بالإضافة إلى أعمال منظومة النظافة في جميع المراكز والمدن والقرى.

وأشار محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، إلى أن معدات المنطقة المركزية قامت برفع جميع تجمعات وتراكمات القمامة، وتم رفع 465 طن من المخلفات البلدية، ونقلها إلى مصنع التدوير بسندوب، بمشاركة معدات وحدة التدخل السريع بمتابعة المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات بالمحافظة، وتستأنف أعمال النظافة خلال الوردية المسائية، إلى جانب استمرار متابعة أعمال تقليم الأشجار، وري الحدائق، في شوارع حي شرق وغرب المنصورة، ومدينة طلخا.

و أوضح  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة أنه تم ري الحدائق والمتنزهات والجزر الوسطى بكافة الشوارع الرئيسية بالحي، وتقليم الأشجار وقص الحشائش وري الجزر الوسطى، شملت شارع الجمهورية، والمشاية، وعبد السلام عارف، وكنس الأتربة من الشوراع بالاستعانة بشركات النظافة، التي تعمل على مدار ثلاث ورديات لكنس الأتربة ورفع أي مخلفات، بالإضافة إلى عمل السيارات المكنسية بالشوارع الرئيسية بالحي.

وأوضح الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة أن السيارات المكنسية قامت برفع الأتربة من شوارع الحي وشملت، شارع الجيش، وقناة السويس، والجمهورية، وسعد زغلول، والإمام محمد عبده، وعبد السلام عارف، وتم جمع ونقل المخلفات، ويتم تقديم الخدمات على مدار 24 ساعة من خلال 3 ورديات عمل في منظومة النظافة، إلى جانب عمل شركات النظافة بشوارع الحي.

وفي مدينة طلخا أشار إسلام النجار رئيس المدينة إلى إن ورديات النظافة تقوم على مدار اليوم برفع تجمعات القمامة بشوارع المدينة حسب منظومة النظافة المعمول بها، وقامت السيارات المكنسية بكنس شوارع النوادي، وصلاح سالم، وغسيل ونظافة كوبري طلخا، وشارع البحر الأعظم لرفع الأتربة من جوانب هذه الشوارع.

الدقهلية محافظ طلخا نظافه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

ترشيحاتنا

كنوز الفراعنة

آلاف الزائرين يتوافدون على معرض "كنوز الفراعنة" ..صور

الدكتور عمرو حسن

تسمم الحمل.. حين يبدأ الخطر بصمت وينتهي بصرخة في غرفة الولادة

وزيرا الزراعة والتنمية المحلية

وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يطلقان المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لزراعة “100مليون شجرة”

بالصور

طعام شائع يدمر عقلك تدريجياً.. تحذير من الإفراط في تناول الخبز الأبيض

كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟

سوق المستعمل.. هيونداي أكسنت 2006 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006
هيونداي أكسنت موديل 2006

فستان لامع.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بظهورها

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

لندن تستعد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة قريبا

سيارات أجرة ذاتية القيادة
سيارات أجرة ذاتية القيادة
سيارات أجرة ذاتية القيادة

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد