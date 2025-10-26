برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025: معالجة الأمور بدبلوماسية

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

احذر من المشاكل في حياتك الشخصية والمهنية. ستتاح لك فرص للتطور في العمل. ستنعم بالرخاء والصحة الجيدة.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

سينشر بعض الكُتّاب أعمالهم اليوم. احرص على أن تبقى في سجلّ الإدارة. يُعدّ الجزء الثاني من اليوم مناسبًا أيضًا لتسليم البحث وتحديث ملفك الشخصي على منصة التوظيف. احرص أيضًا على تولي مهام جديدة بمواعيد نهائية ضيقة اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد تكون هناك مشاكل في العينين، ويمكنك أيضًا استشارة الطبيب في حالة وجود التهاب في الأذن. ستُصاب الإناث بالتهابات جلدية، وقد يشكو الأطفال أيضًا من آلام في الجسم اليوم.

برج العقرب عاطفيا

عليكَ معالجة الأمور بدبلوماسية، يُفضّل حبيبك وجودك اليوم من الجيد التخطيط لإجازة معًا، ويمكنكَ أيضًا مناقشة علاقتكما مع والديك للحصول على موافقتهما. قد تشهد بعض العلاقات العاطفية بعض الاضطراب بسبب تدخل أحد الأشقاء أو الأقارب أو الأصدقاء.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

عليك أيضًا الحرص على طرح أفكار جديدة في جلسات الفريق. هذا أمر بالغ الأهمية لمن يشغلون مناصب في المبيعات والتسويق والإعلان والهندسة المعمارية والتصميم. قد يواجه رجال الأعمال مشاكل تتعلق بالإنتاجية.