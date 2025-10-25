نادي سينما الأوبرا يعرض فيلم "السرب" في هذا الموعد

تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام فيلم «السرب» ، من خلال نادي السينما ، وذلك في السابعة مساء بعد غد الإثنين الموافق 27 أكتوبر الجاري ، على المسرح الصغير بالأوبرا.

وذلك ضمن إطار برامج وزارة الثقافة لتعزيز الروح الوطنية، واستمرارا للاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

فيلم “السرب”

وفيلم “السرب” يسرد أحداثا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية ، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة ( ج ).

أبطال فيلم السرب

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.