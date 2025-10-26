بمذاق مختلف.. طريقة تحضير فطائر السبانخ

تعد فطائر السبانخ من الوصفات الغير تقليديه، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

وإليكم طريقة تحضير فطائر السبانخ بالخطوات:

مقادير فطائر السبانخ

3 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة سكر

ربع كوب زيت

ملعقة صغيرة ملح

ماء دافئ للعجن

للحشو

سبانخ

بصل

ثوم مفروم

سماق

ملح

زبدة

للوجه

صفار بيضة

حليب

سماق

زعتر

سمسم

طريقة تحضير فطائر السبانخ:

أخلطي جميع مكونات العجين في العجان أو في بوله، وضعي الماء بالتدريج للحصول على عجين متماسك.

اتركي العجينة لتختمر نحو ساعة.

افردي العجينة وتقسم إلى دوائر.

تحشى بالحشوة وتقفل على شكل مثلث إلى أعلى.

ترص في صينية فرن.

يدهن الوجه بخليط الحليب والبيض.

تخبز في الفرن حتى تمام الطهي