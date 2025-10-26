معالج Snapdragon 6s Gen 4 الجديد: تحسينات قوية وأسماء مربكة في عالم الهواتف المتوسطة

كشفت شركة كوالكوم عن أحدث معالج للهواتف المتوسطة Snapdragon 6s Gen 4، في خطوة تهدف لتعزيز الأداء في شريحة الأجهزة الاقتصادية، رغم استمرار مشكلة تعقيد أسماء المعالجات في الشركة.​

تحسينات الأداء: قوة معالجة أكبر وتحسين في الرسوميات

يأتي Snapdragon 6s Gen 4 بثمانية أنوية مبنية بتقنية 4 نانومتر من سامسونج، أربعة منها للأداء بسرعة تصل إلى 2.4 جيجاهرتز، وأربعة لكفاءة الطاقة عند 1.8 جيجاهرتز.

وتؤكد كوالكوم أن المعالج الجديد يوفر تحسينًا بنسبة 36% في أداء المعالج، و59% في أداء الرسوميات مقارنة بالجيل السابق. يدعم المعالج الجديد شاشات FHD+ بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، وتقنيات اتصال متقدمة مثل mmWave وsub-GHz 5G وشبكة Wi-Fi 6E.

كما يستطيع معالج الصور ISP من كوالكوم التعامل مع كاميرا رئيسية بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل، أو كاميرا واحدة بوضوح 32 ميجابكسل، أو كاميرتين بدقة 16 ميجابكسل مع إمكانية تصوير الفيديو حتى 2K بسرعة 30 إطارًا في الثانية. ويدعم الجهاز ذاكرة RAM حتى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5x وذاكرة تخزين من نوع UFS 3.1.​

غياب الذكاء الاصطناعي: معالجة قوية بدون مزايا AI

من أبرز ما يميز معالج Snapdragon 6s Gen 4 الجديد هو غياب تقنيات الذكاء الاصطناعي عنه، في خطوة تشير إلى توجه الشركة لتركيز الذكاء الاصطناعي في الفئة الأعلى من الأجهزة فقط.

فالأجهزة المزودة بالجيل السابق Snapdragon 6s Gen 3 كانت ضمن فئة الـ300 دولار، بينما دعم الذكاء الاصطناعي أصبح مرتبطًا بمعالجات Snapdragon 7 Gen 4 و6 Gen 4 للفئة الوسطى الأعلى والتي أطلقتها كوالكوم سابقًا هذا العام

خطوة واسعة نحو تحسين الهواتف الاقتصادية

بينما يركز البعض على تطورات معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الرائد، يرى كثير من المراقبين أن تحسين المعالجات المتوسطة والقوية بأسعار معقولة هو ما يعكس التقدم الحقيقي في التكنولوجيا ويفيد شريحة أكبر من المستخدمين حول العالم

تعقيد أسماء الإصدارات: تحدٍ للمستخدمين والمهتمين بالتقنية

لا تزال أسماء معالجات كوالكوم تثير الحيرة مع وجود أسماء متشابهة وإطلاق إصدارات متعددة. فمعالج Snapdragon 6s Gen 4 يأتي كترقية مباشرة للجيل السابق 6s Gen 3، لكنه أقل سرعة من Snapdragon 6 Gen 4، وتبقى مسألة الاختيار بين هذه الإصدارات أمرًا صعبًا للمستخدم العادي

يقدم Snapdragon 6s Gen 4 دفعة واضحة في أداء الهواتف الاقتصادية مع دعم العديد من التقنيات الحديثة، لكنه يضع المستخدمين في حالة ارتباك أمام أسماء الإصدارات وكثرة الخيارات على الساحة