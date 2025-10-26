قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إنجاز لمركز قلب مطروح.. تغيير الصمام الميترالي وثلاثي الشرفات لمسن دون شق عظمة الصدر

مركز قلب مطروح
مركز قلب مطروح
ايمن محمود

نجح أطباء مركز قلب مطروح في إجراء عملية ناجحة  بتغيير الصمام الميترالي و ثلاثي الشرفات لمسن دون شق عظمة الصدر.

واشاد  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود مركز قلب مطروح في العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ومواكبة كل جديد في مجال جراحات وعلاج أمراض القلب .

أوضح الدكتور  أحمد راضي - مدير مركز قلب مطروح أن المركز استقبل  مريضًا يبلغ من العمر (70) عام ) يعاني من ارتجاع شديد بالصمام الميترالي والصمام ثلاثي الشرفات.

 وعلى الفور تم تجهيز المريض وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة لما قبل جراحة القلب المفتوح ثم تم ادخاله غرفة العمليات، حيث تم ولأول مرة في مركز قلب مطروح  استخدام تقنية
بدلًا من شق عظمة القص Minimal Invasive Surgery بالصدر، وذلك من خلال فتحة صغيرة لا تتعدى (۸) سم)، وتم تغيير الصمام الميترالي والصمام ثلاثي الشرفات بنجاح، وخرج المريض إلى الرعاية ما بعد الجراحة، وحالته الآن مستقرة وبصحة جيدة .
يأتى ذلك استمراراً لجهود الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية و تقديم رعاية طبية شاملة ومتطورة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة مها إبراهيم رئيس المراكز الطبية المتخصصة

ووجه  مدير مركز قلب مطروح  الشكر والتقدير إلى فريق العمل المميز وهم كلا من دكتور إيهاب محمد صلاح الشرقاوي - استشاري جراحة القلب والصدر، ودكتور هند محمود - استشاري التخدير
، ودكتور  محمد يكن - أخصائي جراحة القلب والصدر ، ودكتور أحمد حسن - أخصائي جراحة القلب والصدر ودكتور محمود عصام - أخصائي تشغيل ماكينة القلب الصناعي ولكل  فريق تمريض العمليات و لجميع العاملين بـمركز قلب مطروح

وأضاف مدير مركز قلب مطروح إلى. أنه يتوفر حاليا  في مركز قلب مطروح خدمة الإيكو بالمنظار (TEE)
وهي من أحدث تقنيات تشخيص أمراض القلب بدقة عالية، وتستخدم أثناء العمليات الجراحية للمساعدة في تقييم حالة الصمامات ووظائف القلب لحظة بلحظة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مركز قلب مطروح

المزيد

