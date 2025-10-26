استبعاد مدير مستشفى سرس الليان لضعف الإشراف وإحالة 84 من العاملين للتحقيق

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستشفى سرس الليان العام، انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث قرر استبعاد مدير المستشفى لضعف الاشراف والانضباط، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لتفقد عدد المشروعات التنموية والخدمية بنطاق مركزي منوف وسرس الليان.

وخلال تفقده، أعرب محافظ المنوفية عن استياؤه من أداء شركة الأمن بالمستشفى وعدم تحقيق الانضباط العام ،وعلى الفور وجه بمراجعة شاملة لموقف الشركة والعرض عليه لضمان توفير جو من الهدوء والراحة للمرضي، كما قرر إحالة 84 من العاملين بالمستشفى للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى وتقصيرهم فى أداء مهام واجبهم الوظيفى.

هذا وتفقد محافظ المنوفية العيادات الداخلية وعيادة الفرز والعناية المركزة وعيادة العقر والتأكد بنفسه من توافر كافة الأمصال اللازمة ، كما قام بالاطلاع على دفتر سجل حالات المترددين وأجرى حوارا مع عدد من المرضى للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم ومدى التعامل الفوري للأطقم الطبية منذ دخولهم المستشفى تأكيداً على حقوقهم في الحصول على خدمة ورعاية طبية متميزة.

يأتي هذا في إطار الجولات المفاجئة علي المستشفيات والقطاعات الخدمية لتحسين جودة الخدمات وتطوير المنظومة الصحية لتقديم أفضل خدمة صحية وعلاجية للمرضى ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواجد الميداني بين المواطنين .