تحرك مصري عاجل لتجنب مواجهة لبنانية إسرائيلية مرتقبة| ومحلل يوضح
بعد اختياره رئيسًا لـ ثقافة الشيوخ.. محمد عمران: دعم الهوية الوطنية على رأس أولوياتي
الإعدام شنقا لـ فني تكييف بتهمة هتك عرض 3 أطفال بالطالبية
نتنياهو: إسرائيل دولة مستقلة وقراراتنا بيدنا.. ونشر أي قوات دولية سيكون بموافقتنا فقط
صور حاتم صلاح وزوجته من داخل الحرم المكي بعد الزفاف
قرار عاجل بحبس المتهم بقتل شقيقته وإصابة والدته في النزهة
أسامة حسن: مدرب الأهلي أبيض معندوش فكرة.. تفاصيل
علي جمعة: ربنا شرَّفنا بأن جعلنا أمةً وسطًا ووسطَ القوم أعلاهم نسبًا وعلمًا
رئيس الوزراء يفتتح مصنع سيناي للمستلزمات الطبية لتوطين صناعة القفازات الطبية
لوحات مضيئة لتاريخ مصر.. كيف استعدت محافظة القاهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير؟
أحمد أبو هشيمة رئيسًا للجنة الاقتصادية بالشيوخ.. وسحر نصر وأماني فاخر وكيلين
محافظات

استبعاد مدير مستشفى سرس الليان لضعف الإشراف وإحالة 84 من العاملين للتحقيق

مروة فاضل

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستشفى سرس الليان العام، انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، حيث قرر استبعاد مدير المستشفى لضعف الاشراف والانضباط، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة لتفقد عدد المشروعات التنموية والخدمية بنطاق مركزي منوف وسرس الليان.

وخلال تفقده، أعرب محافظ المنوفية عن استياؤه من أداء شركة الأمن بالمستشفى وعدم تحقيق الانضباط العام ،وعلى الفور وجه بمراجعة شاملة لموقف الشركة والعرض عليه  لضمان توفير جو من الهدوء والراحة للمرضي، كما قرر إحالة 84 من العاملين بالمستشفى للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمى وتقصيرهم فى أداء مهام واجبهم الوظيفى.

هذا وتفقد محافظ المنوفية العيادات الداخلية وعيادة الفرز والعناية المركزة وعيادة العقر والتأكد بنفسه من توافر كافة الأمصال اللازمة ، كما قام بالاطلاع على دفتر سجل حالات المترددين وأجرى حوارا مع عدد من المرضى للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم ومدى التعامل الفوري للأطقم الطبية منذ دخولهم المستشفى تأكيداً على حقوقهم في الحصول على خدمة ورعاية طبية متميزة.

يأتي هذا في إطار الجولات المفاجئة علي المستشفيات والقطاعات الخدمية لتحسين جودة الخدمات وتطوير المنظومة الصحية لتقديم أفضل خدمة صحية وعلاجية للمرضى ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواجد الميداني بين المواطنين .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية مستشفي سرس الليان احالة للتحقيق

المزيد