يقف على أطراف أصابعه.. مفيدة شيحة: العالم يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير

أكدت الإعلامية مفيدة شيحة، أن العالم بأسره يترقب لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي من المقرر أن يشهد حضور شخصيات عالمية ورؤساء من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن مصر تستعد لتنظيم حدث غير مسبوق في تاريخ المتاحف العالمية.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «الستات» المذاع عبر قناة النهار وان مساء الأحد، إن الحكومة تستعد لإعلان إجازة رسمية تزامنًا مع الافتتاح، تقديرًا لأهمية الحدث الذي يعكس الوجه الحضاري لمصر ويبرز عظمتها التاريخية.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة : «مصر قادرة على تنظيم حفل افتتاح على أعلى مستوى، وهو حدث مش هيحصل تاني في أي مكان في العالم، لأننا نتحدث عن متحف يضم آلاف القطع الفرعونية النادرة التي لا مثيل لها».

وختمت الإعلامية مفيدة شيحة، تصريحها بالقول إن العالم سيقف على أطراف أصابعه يوم الافتتاح، لأن الأنظار كلها ستكون متجهة نحو المتحف المصري الكبير الذي يمثل أعظم مشروع ثقافي وحضاري في القرن الحادي والعشرين.