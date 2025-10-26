أخبار السيارات | مواصفات شيرى تيجو 8 برو 2026 العائلية.. أسعار نيسان باترول 2026 في السعودية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد توروس موديل 2026، وتنتمي توروس لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وهي تعيد تعريف مفهوم التميز في فئة السيارات السيدان، وتعتبر واحدة من أكثر السيارات السيدان مبيعاً وشعبية في منطقة الشرق الأوسط.

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان باترول موديل 2026 ، وتنتمي باترول لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك مزيج من القوة والفخامة والتقنيات المتطورة .