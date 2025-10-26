قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: توفير 80 ألف فرصة عمل بـ130 مصنع قائم و120 تحت الإنشاء
يشمل صفقة تيك توك.. وزير الخزانة الأمريكي: التجهيز لاتفاق تجاري كبير مع الصين
باستثمارات 85 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مستودع موانئ دبي العالمية بالسخنة
منطقة قناة السويس: حققنا استثمارات بحوالي 10،08 مليار دولار خلال 3 سنوات
مدبولي: المواطن يتلقى الخدمة برسوم رمزية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل
محافظ سوهاج يوجه بمتابعة حالة المعلمين المصابين في حادث مروري
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن جراديشار
محافظ البنك المركزي ووزير الخارجية يشهدان إطلاق مبادرة افتح حسابك في مصر
مصير اللاعبين الأجانب.. شوبير: هؤلاء يضمنون البقاء في الأهلي
البورصة تربح 26 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
رئيس الوزراء يفتتح منطقة لوجيستية تابعة لشركة موانيء دبي العالمية
بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

جبالي يقدم التهنئة لرئيس الشيوخ بحضور وكيلي مجلس النواب

جبالي يقدم التهنئة لرئيس الشيوخ بحضور وكيلي مجلس النواب
جبالي يقدم التهنئة لرئيس الشيوخ بحضور وكيلي مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، بمقر المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يرافقه وفد من المجلس ضم المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب.

وخلال اللقاء، قدّم المستشار الدكتور حنفي الجبالي التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ، مشيدًا بمسيرته القضائية الثرية وما يتمتع به من قيمة وقامة قانونية بارزة، ومعربًا عن ثقته في قدرته وكفاءته في قيادة دفة مجلس الشيوخ خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن.

كما قدّم رئيس مجلس النواب التهنئة لكل من اللواء  أحمد العوضي والمستشار فارس سعد بمناسبة انتخابهما وكيلين لمجلس الشيوخ، متمنيًا لهما دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهما.

من جانبه، أعرب المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، عن خالص تقديره واعتزازه بتهنئة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، مشيدًا بمكانته كأحد القامات القانونية والبرلمانية الوطنية البارزة، ومثمنا ما تشهده جلسات مجلس النواب تحت رئاسته من انضباط والتزام وحرص على تحقيق مصالح المواطنين، وهو ما تجلّى في العديد من القوانين والتشريعات التي أقرّها المجلس وتمس مختلف فئات المجتمع.

حضر اللقاء وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار  عمرو يسري المستشار القانونى لرئيس مجلس الشيوخ

عصام فريد المستشار عصام فريد مجلس الشيوخ المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أميرة الذهب

أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

صيانة خط غاز

محافظة الجيزة تُطمئن المواطنين: انبعاث رائحة الغاز بكفر طهرمس نتيجة أعمال صيانة

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

الايجار القديم

بعد واقعة مسن السويس.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم

دار الإفتاء

هل إقامة الأربعين والسنوية للمتوفى بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب

فاتورة الكهرباء

استعلم عن فاتورة كهرباء نوفمبر 2025 وادفعها وأنت في بيتك .. بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

مجالس الإفتاء الاسبوعية بالمحافظات

دار الإفتاء تتناول في مجالسها بالمحافظات موضوع حفظ النفس وصيانتها في الشريعة الإسلامية

حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

الصدقة للميت

الأزهر: المتوفي ينتفع بالصدقة سواء كانت من ماله أو من مال الحي

بالصور

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

جامعة قناة السويس تحصد شهادات الاعتماد الدولية ISO لخمس كليات وأمانة الجامعة

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

فيديو

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

تصريحات زوجة مسن السويس

اتظلمنا واتشوهت سمعتنا.. أول تصريح لزوجة مسن السويس بعد الاعتداء عليه

عودة محمد سلام

بعد غياب سنتين.. أول ظهور للفنان محمد سلام في احتفاليةوطن السلام بحضور الرئيس السيسي

ايمان عبد اللطيف

خريفي .. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم ودرجات الحرارة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد