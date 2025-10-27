بسبب خلافات على الأجرة.. سائق ميكروباص تعدى على مواطن بالقليوبية يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق ميكروباص تعدى على مواطن بالسب في القليوبية ، ومحاولة إجباره على النزول من الميكروباص لرفضه دفع أجرة زيادة عن المقررة بالقليوبية.



و بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلاف على قيمة الأجرة، و تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



عقوبة السب في القانون



نصت المادة 306 من قانون العقوبات «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».