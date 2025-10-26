خلافات على الأجرة .. القبض على سائق ميكروباص تعدى على مواطن بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالتعدى عليه بالسب ومحاولة إجباره على النزول من الميكروباص لرفضه دفع أجرة زيادة عن المقررة بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلاف على قيمة الأجرة .

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





