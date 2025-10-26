قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. استكمال محاكمة فادي خفاجة بتهمة سب مجدي كامل
شيخ الأزهر: أحيي الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية وشجاعتهم تجسد الضمير الإنساني
شيخ الأزهر: وثيقة الأخوة الإنسانية الموقعة مع أخي الراحل البابا فرنسيس جسدت ضمير العالم الحر
عضو اتحاد الكرة السابق: لم نتخذ قرارا بإيقاف دونجا في أزمة السوبر الماضي
شيخ الأزهر: لا سلام بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس
لردع المتلاعبين.. القانون يواجه التجار المتهربين من سداد الديون بهذه العقوبة
المصري يتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بالفوز على الاتحاد الليبي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات
شيخ الأزهر: لا يمكن بناء سلام على أنقاض الظلم.. والأزمات كشفت إفلاس الضمير الإنساني
أيمن عرب مستشارا للحوكمة بمجلس المطارات العالمي ACI عن قارة أفريقيا
لميس الحديدي: أكثر من 60 ملكا ورئيسا سيحضرون حفل افتتاح المتحف الكبير
جزاء الصبر في القرآن.. عضو الأزهر للفتوى: له أجر لا يحصى إذا كان لوجه الله

أحمد سعيد

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول جزاء الصبر على الأشخاص المؤذين في حياتنا، مؤكدة أن الصبر على الأذى له أجر عظيم عند الله.

جزاء الصبر في القرآن

وأوضحت مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الله سبحانه وتعالى يُعطي الصابر أجرًا لا يُحصى، كما جاء في القرآن الكريم: "إنما يُوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب".

وأضافت مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الصبر يجب أن يكون لوجه الله تعالى، مع تجنّب الرد بالمثل، لأن مواجهة السيئة بالسيئة تجعل الإنسان نفسه مؤذيًا، وتؤدي إلى تفاقم الأذى في المجتمع.

وشددت مركز الأزهر العالمي للفتوى على أنه إذا كان الإنسان غير قادر على معاملة المسيء بالحسنة، فيجوز الامتناع عن التعامل معه، وإذا استمر الأذى بشكل مستمر وضروري للحماية، يمكن اتخاذ موقف لحفظ النفس، مع التأكيد أن الصبر على الأذى يبقى له أجره عند الله.

وأكدت عضو مركز الأزهر أن الصبر على الأذى، مع التحلي بالحكمة وعدم الإضرار بالآخرين، يجعل الإنسان ينال ثوابًا عظيمًا وبركة في حياته.

