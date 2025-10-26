جزاء الصبر في القرآن.. عضو الأزهر للفتوى: له أجر لا يحصى إذا كان لوجه الله

أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول جزاء الصبر على الأشخاص المؤذين في حياتنا، مؤكدة أن الصبر على الأذى له أجر عظيم عند الله.

جزاء الصبر في القرآن

وأوضحت مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الله سبحانه وتعالى يُعطي الصابر أجرًا لا يُحصى، كما جاء في القرآن الكريم: "إنما يُوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب".

وأضافت مركز الأزهر العالمي للفتوى أن الصبر يجب أن يكون لوجه الله تعالى، مع تجنّب الرد بالمثل، لأن مواجهة السيئة بالسيئة تجعل الإنسان نفسه مؤذيًا، وتؤدي إلى تفاقم الأذى في المجتمع.

وشددت مركز الأزهر العالمي للفتوى على أنه إذا كان الإنسان غير قادر على معاملة المسيء بالحسنة، فيجوز الامتناع عن التعامل معه، وإذا استمر الأذى بشكل مستمر وضروري للحماية، يمكن اتخاذ موقف لحفظ النفس، مع التأكيد أن الصبر على الأذى يبقى له أجره عند الله.

وأكدت عضو مركز الأزهر أن الصبر على الأذى، مع التحلي بالحكمة وعدم الإضرار بالآخرين، يجعل الإنسان ينال ثوابًا عظيمًا وبركة في حياته.