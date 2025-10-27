قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيلينسكي: نطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ توماهوك لا تتطلب تدريبا مكثفا
قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير
في ذكرى وفاته.. من هو العلامة الشيخ محمد عياد الطنطاوي أحد ألمع أساتذة الأزهر؟
رئيس اتحاد الكرة يطلب تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب ارتباط المنتخب بكأس العرب
وظائف البنك الزراعي المصري 2025.. الشروط ورابط التقديم
أزمة السوبر.. الزمالك واتحاد الكرة من يحسم الصراع؟
الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني بغزة يحتاجون لرعاية نفسية
موعد قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية
الزمالك: اللائحة الجديدة تمنع إيقاف دونجا في بطولة السوبر
حجز محاكمة الفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل للحكم
هاني أبوريدة: من غير المعقول أن تغيب مصر عن بطولة كأس العرب
أبوريدة يكشف تفاصيل أزمة منتخب مصر الثاني وعقوبة دونجا وطلب تأجيل الدوري
أصل الحكاية

سرطان الغدة الدرقية.. أهم 7 طرق للوقاية

سرطان الغدة الدرقية.. اهم 7 طرق للوقاية
سرطان الغدة الدرقية.. اهم 7 طرق للوقاية
ولاء خنيزي

 سرطان الغدة الدرقية من الأمراض التي تتأثر بعدة عوامل، منها الاستعداد الوراثي والتعرض لبعض العوامل البيئية، إلا أن الخبراء يؤكدون أن تغيير العادات اليومية غير الصحية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض، فاتباع نظام غذائي متوازن، والحفاظ على الوزن الصحي، والحد من التعرض للإشعاع، تعد خطوات فعالة لحماية الغدة الدرقية من الإصابة بالسرطان، بحسب ما أوضحه موقع Healthline.

الحفاظ على وزن صحي

تشير الدراسات إلى أن السمنة تُعد عامل خطر رئيسي للإصابة بسرطان الغدة الدرقية المتمايز، إذ ترتبط بحدوث التهابات مزمنة منخفضة الدرجة، وارتفاع مستويات الأنسولين، واضطراب في إشارات الهرمونات المنظمة للدهون، ويمكن تقليل هذا الخطر من خلال الحفاظ على مؤشر كتلة جسم مناسب، واتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والفواكه، مع ممارسة النشاط البدني بانتظام لتحقيق فوائد صحية وأيضية متعددة.

الاستخدام الحذر للإشعاع

يعتبر التعرض للإشعاع، خاصة في سن مبكرة، من أبرز عوامل خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، لذلك ينصح الأطباء بتجنب الفحوصات الإشعاعية غير الضرورية مثل التصوير المقطعي المتكرر، مع ضرورة استخدام واقيات الغدة الدرقية أثناء التعرض لأي فحص إشعاعي، كما يجب على الأطباء الموازنة بين الفوائد قصيرة المدى للفحوصات والمخاطر المحتملة على المدى الطويل، خصوصًا عند الأطفال.

اتباع نظام غذائي متوازن

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في الوقاية من سرطان الغدة الدرقية، إذ يُوصى باتباع نظام غذائي غني بالنباتات، والتركيز على تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، وتشير الأدلة العلمية إلى أن الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان، نظرًا لاحتوائها على مركبات تحفّز عمل الجهاز المناعي وتكافح نمو الخلايا غير الطبيعية.

تجنّب التبغ والتدخين

رغم أن العلاقة بين التدخين وسرطان الغدة الدرقية ليست قوية مثل غيره من السرطانات، إلا أن التدخين يؤثر سلبًا على وظائف الغدة الدرقية، كما يرفع خطر الإصابة بسرطانات الرأس والرقبة، لذا يعتبر الإقلاع التام عن التدخين من أهم الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الغدة الدرقية وسلامة الجهاز التنفسي.

فحص الرقبة والوعي بالأعراض المبكرة

غالبًا ما يتم اكتشاف أورام الغدة الدرقية عند ملاحظة كتلة عرضية في الرقبة، لذا ينبغي الانتباه إلى أي تورم جديد أو بحة في الصوت أو صعوبة في البلع، أو تضخم في العقد اللمفاوية، ويساعد الفحص الطبي المبكر في التشخيص السريع والعلاج الفعّال للحالات في مراحلها الأولى، ما يزيد فرص الشفاء بشكل كبير.

التوتر وسرطان الغدة الدرقية

على الرغم من أن العلاقة المباشرة بين التوتر وسرطان الغدة الدرقية ليست مؤكدة علميًا، فإن التوتر النفسي المزمن يؤثر على وظائف المناعة والغدد الصماء، ومن الممكن أن يُسهم ممارسة اليوغا والتأمل والتمارين البدنية في تقليل مستويات التوتر، وبالتالي تحسين وظائف الغدة الدرقية ودعم الجسم أثناء العلاج في حال الإصابة بالمرض.

المراقبة الدورية والفحص المستمر

يُنصح الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الغدة الدرقية أو تعرضوا للإشعاع في الرأس أو الرقبة خلال الطفولة، بإجراء فحوصات منتظمة ومراقبة طبية دقيقة، ويُعد الفحص السريري الدوري والتقييم بالموجات فوق الصوتية من أفضل وسائل الكشف المبكر، التي تتيح فرصًا أكبر للعلاج والوقاية من المضاعفات.

