الأزهر للفتوى: التربية بالمعايشة وتعهد الطفل بالتوجيهات من حقوقه في الإسلام
عبدالغفار يشارك في الجلسة الافتتاحية لملتقى الصحة العالمي بالرياض
شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العاهل الأردني: نحن ومصر على استعداد لتدريب قوات الأمن الفلسطينية بأعداد كبيرة
جدل برلماني حول مشروع الروشتة الطبية الرقمية.. نائبة: ستحدد جهات صرف الأدوية للمريض.. ونائب: من الصعب تعميمه
بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج
رئيس الوزراء يتابع الملفات المشتركة بين "التنمية المحلية" و"المالية"
شيخ الأزهر: لا سلام فى الشرق الأوسط بدون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
تفاصيل جديدة في سرقة متحف اللوفر بعد القبض على اللصين بمطار شارل ديجول
اشتروا أراضي وعقارات.. القبض على 4 تجار مخدرات غسلوا 70 مليون جنيه
بيراميدز يحسم الجدل بشأن التعاقد مع ديانج
حاكم دارفور: سقوط الفاشر لا يعني التفريط بالإقليم.. والأمم المتحدة تدعو لممر آمن
ترامب يعول على دول الخليج لتمويل إعمار غزة

عندما ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطاباً في الكنيست الإسرائيلي قبيل توقيع خطته للسلام في غزة هذا الشهر، قدّم شكراً مسبقاً لـ"الدول العربية والإسلامية" على تعهّدها بـ"مبالغ هائلة من المال" مخصصة لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمّر.

بهذا التصريح، بدا أن ترمب وضع حداً -على الأقل من وجهة نظره- للسؤال حول كيفية تأمين مبلغ 70 مليار دولار الذي تقدّر الأمم المتحدة أنه لازم لإعادة إعمار غزة بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية التي استمرت لعامين ضد "حماس".


لكن الحصول على تلك الأموال من دول مثل قطر والسعودية والإمارات لن يكون بالمهمة السهلة، رغم ما أبدته هذه الدول من دعم لخطة ترمب. فلكل منها تحفظات واضحة إزاء تقديم التمويل من دون شروط، بحسب أشخاص مطّلعين على مواقف المسؤولين الخليجيين.

وبرأي إبراهيم سيف، وزير التخطيط والطاقة الأردني الأسبق والمستشار حالياً في المملكة، فإن "التعهّد بالتمويل أمر سهل، لكن تنفيذه وصرف الأموال شيء آخر تماماً".

