ترامب يعول على دول الخليج لتمويل إعمار غزة

عندما ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطاباً في الكنيست الإسرائيلي قبيل توقيع خطته للسلام في غزة هذا الشهر، قدّم شكراً مسبقاً لـ"الدول العربية والإسلامية" على تعهّدها بـ"مبالغ هائلة من المال" مخصصة لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمّر.

بهذا التصريح، بدا أن ترمب وضع حداً -على الأقل من وجهة نظره- للسؤال حول كيفية تأمين مبلغ 70 مليار دولار الذي تقدّر الأمم المتحدة أنه لازم لإعادة إعمار غزة بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية التي استمرت لعامين ضد "حماس".



لكن الحصول على تلك الأموال من دول مثل قطر والسعودية والإمارات لن يكون بالمهمة السهلة، رغم ما أبدته هذه الدول من دعم لخطة ترمب. فلكل منها تحفظات واضحة إزاء تقديم التمويل من دون شروط، بحسب أشخاص مطّلعين على مواقف المسؤولين الخليجيين.

وبرأي إبراهيم سيف، وزير التخطيط والطاقة الأردني الأسبق والمستشار حالياً في المملكة، فإن "التعهّد بالتمويل أمر سهل، لكن تنفيذه وصرف الأموال شيء آخر تماماً".