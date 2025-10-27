الدفاع المدني بغزة: مصابون في قصف إسرائيلي استهدف بلدة عبسان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الدفاع المدني بغزة" أن مصابين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وأفاد مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية بأنه لا يوجد حتى الوقت الراهن توافق على رئاسة لجنة إدارة قطاع غزة مع حركة حماس، و ذلك بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأوضح المصدر أن موقف السلطة يتمثل في وجوب أن يكون رئيس لجنة إدارة قطاع غزة وزيرا في الحكومة الفلسطينية.

كما كشف أن السلطة الفلسطينية اتفقت مع حماس على محددات معينة من بينها قضية لجنة إدارة غزة ومكوناتها.

وصرح المصدر الفلسطيني أيضا، بأن حماس نقضت التفاهمات بإصدارها بياناً مشتركاً مع الفصائل الأخرى عقب اجتماع القاهرة.

ولفت في الوقت نفسه إلى أن موقف حماس يمثل انقلابا على التفاهمات المتفق عليها سابقا.