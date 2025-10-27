"العميل السري".. مرشح البرازيل للأوسكار في مهرجان البحر الأحمر

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن عرض فيلم “العميل السري” ضمن برنامج "اختيارات عالمية" لدورته الخامسة، الذي يجمع نخبة من أبرز أفلام عام 2025 التي نالت إعجاب الجماهير والنقاد في المهرجانات العالمية.



الفيلم من إخراج كليبير ميندونسا فيلهو، وتدور الاحداث في البرازيل في سبعينيات القرن الماضي، تمرّ في خضمّ ديكتاتورية عسكرية خانقة، بينما يجد الأكاديمي اليساري مارسيلو (يؤديه النجم فاغنر مورا) نفسه مطاردًا من قبل السلطات.

يفرّ بصحبة ابنه الصغير إلى مدينة ريسيفي، لكن رحلة الهروب تتحول سريعًا إلى سلسلة من المواجهات مع خصوم غامضين وسيناريوهات محفوفة بالمخاطر، يصوغها المخرج كليبير ميندونسا فيلهو بحرفية معتادة.



تدور قصة "The Secret Agent" في عام 1977، ويتميز ببنية سردية غير تقليدية تمزج بين مشاهد فرعية غنية بالسخرية الهادفة، وتقاطعات زمنية تكشف عن تعدد وجهات النظر، كما يقدّم دراما سياسية مشحونة، لكنه لا يفقد حسّ الدعابة أو الإيقاع السينمائي المشوّق الذي يعرف به فيلهو.



وقد حصد الفيلم إشادة نقدية واسعة بعد عرضه في مهرجان كان السينمائي هذا العام، حيث نال فاغنر مورا جائزة أفضل ممثل، فيما فاز ميندونسا فيلهو بجائزة أفضل مخرج. كما اختير الفيلم لتمثيل البرازيل في سباق جوائز الأوسكار لعام 2025، في فئة أفضل فيلم دولي.



"العميل السري" يتخطى كونه دراما سياسية عن ماضٍ متوتر، بل هو تأمل سينمائي في معنى المقاومة، والذاكرة، والحرية، من خلال عدسة مخرج لا يتوقف عن مساءلة السلطة والتاريخ — بأسلوبه المميز الذي يمزج بين الجدية والتهكم الذكي.



