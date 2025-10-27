قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل
ترامب يستبعد سعيه لولاية رئاسية ثالثة من خلال "خطة فانس"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع 3 عقود صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز 75 مليون دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

"العميل السري".. مرشح البرازيل للأوسكار في مهرجان البحر الأحمر

محمد نبيل

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن عرض فيلم “العميل السري” ضمن برنامج "اختيارات عالمية" لدورته الخامسة، الذي يجمع نخبة من أبرز أفلام عام 2025 التي نالت إعجاب الجماهير والنقاد في المهرجانات العالمية.

الفيلم من إخراج كليبير ميندونسا فيلهو، وتدور الاحداث في البرازيل في سبعينيات القرن الماضي، تمرّ في خضمّ ديكتاتورية عسكرية خانقة، بينما يجد الأكاديمي اليساري مارسيلو (يؤديه النجم فاغنر مورا) نفسه مطاردًا من قبل السلطات. 
يفرّ بصحبة ابنه الصغير إلى مدينة ريسيفي، لكن رحلة الهروب تتحول سريعًا إلى سلسلة من المواجهات مع خصوم غامضين وسيناريوهات محفوفة بالمخاطر، يصوغها المخرج كليبير ميندونسا فيلهو بحرفية معتادة.
 

تدور قصة "The Secret Agent" في عام 1977، ويتميز ببنية سردية غير تقليدية تمزج بين مشاهد فرعية غنية بالسخرية الهادفة، وتقاطعات زمنية تكشف عن تعدد وجهات النظر، كما يقدّم دراما سياسية مشحونة، لكنه لا يفقد حسّ الدعابة أو الإيقاع السينمائي المشوّق الذي يعرف به فيلهو.
 

وقد حصد الفيلم إشادة نقدية واسعة بعد عرضه في مهرجان كان السينمائي هذا العام، حيث نال فاغنر مورا جائزة أفضل ممثل، فيما فاز ميندونسا فيلهو بجائزة أفضل مخرج. كما اختير الفيلم لتمثيل البرازيل في سباق جوائز الأوسكار لعام 2025، في فئة أفضل فيلم دولي.
 

"العميل السري" يتخطى كونه دراما سياسية عن ماضٍ متوتر، بل هو تأمل سينمائي في معنى المقاومة، والذاكرة، والحرية، من خلال عدسة مخرج لا يتوقف عن مساءلة السلطة والتاريخ — بأسلوبه المميز الذي يمزج بين الجدية والتهكم الذكي.

يستضيف مهرجان البحر الأاحمر السينمائي نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

