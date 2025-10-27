محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تركيب الإنترلوك بشوارع الحامول .. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تركيب الإنترلوك بأحد الشوارع المتفرعة من شارع السد العالي بمدينة الحامول، بطول 500 متر وعرض 6 أمتار، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، التي تستهدف تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية وتحسين المظهر الحضاري، وذلك تحت إشراف المهندس السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن تركيب الإنترلوك يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير الشوارع الفرعية داخل المدن، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والمركبات، مشيرًا إلى أن الأعمال تسير وفقًا للجدول الزمني المحدد وبمعايير الجودة المعتمدة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة الطرق بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.