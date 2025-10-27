شاهد| تويوتا سيينا 2026 الجديدة

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا سيينا موديل 2026، وتنتمي سيينا لفئة السيارات الميني فان العائلية، وتظهر سيينا بتصميم عصري وأنيق، ويوجد بـ السيارة اليابانية تويوتا سيينا موديل 2026 تجهيزات قياسية وتحسينات في مستوى الفخامة .

محرك تويوتا سيينا موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا سيينا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 245 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات تويوتا سيينا موديل 2026

زودت سيارة تويوتا سيينا موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام إزالة الجليد عن الزجاج الأمامي، وبها قضبان سقف سوداء، وباب خلفي كهربائي، وبها ستائر للنوافذ الخلفية، ومرآة داخلية بتعتيم تلقائي مزودة بنظام HomeLink، ونظام صوتي مكون من 8 سماعات، وبها مرايات مزودة بإشارات انعطاف مدمجة، وبها شعار أسود على الباب الخلفي، وبها Apple CarPlay وAndroid Auto.

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا سيينا موديل 2026 بها، شاحن هاتف لاسلكي، وشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس، وبها عجلات مقاس 20 بوصة، وبها مقاعد جلدية، ومقاعد أمامية مهواة، ومقاعد خلفية مدفأة، وشاشة عرض علوية.

وسائل الأمان بـ تويوتا سيينا موديل 2026

تحتوي سيارة تويوتا سيينا موديل 2026 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام ما قبل الاصطدام مع كشف المشاة للمساعدة في منع أو تخفيف حدة الاصطدامات، وبها نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي للحفاظ على مسافة آمنة من السيارة التي أمامك.

وبها نظام تنبيه مغادرة المسار مع مساعد التوجيه لتنبيهك عند مغادرة المسار ومساعدتك على البقاء فيه، ومساعد تتبع المسار للحفاظ على السيارة في منتصف المسار، وبها مصابيح أمامية أوتوماتيك عالية الإضاءة للتبديل التلقائي بين الضوء العالي والمنخفض، وبها مساعد علامات الطريق للتعرف على إشارات المرور وعرضها على لوحة العدادات، ومراقبة النقاط العمياء، ونظام التنبيه من حركة المرور الخلفية.

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تاريخ شركة تويوتا يعود إلي عام 1933 كقسم لإنتاج السيارات داخل شركة Toyoda Automatic Loom Works، وتم تأسيسها رسميًا كشركة منفصلة، Toyota Motor Corporation في عام 1937 بواسطة كيشيرو تويودا، وبدأت الشركة بإنتاج طرازات أولية منها، سيارة الركاب AA وشاحنة G1، وشهدت تطور مستمر لتصبح واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم .