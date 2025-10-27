الشوا: مشروعنا الوطنى الفلسطينى يتضمن الوحدة وإنهاء الإنقسام السياسى الذى تسبب فى الكثير من الأزمات

أكد الدكتور أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أنه يجب تقدير التوافق الوطنى الفلسطينى بالنسبة لتولى أى موقع أو لجنة، مشيرا إلى أنه تربطنى علاقات جيدة مع السلطة الفلسطينية وأعمل فى مجال المجتمع المدنى.

وقال أمجد الشوا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، انه لم يتم إجراء إتصال معه من أجل تكليفه برئاسة اللجنة المخولة لإدارة شئون قطاع غزة الفترة المقبلة، مؤكدا أنه إذا تم طرح اسمه سيكون فى إطار التوافق الوطنى الفلسطينى مع كل الفلسطينيين وضمان وحدة الأرض الفلسطينية.

وتابع مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أن التوافق يضمن مشروعنا الوطنى الفلسطينى وهو الوحدة وإنهاء الإنقسام السياسى الذى تسبب فى الكثير من الأزمات، والبدء فى عملية التعافى وإعمار غزة.