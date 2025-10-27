"شعبة الحلويات" بالإسكندرية تبحث مع "التموين" تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار

عقدت شعبة الحلويات بالغرفة التجارية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، اجتماعًا بحضور المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وعدد من قيادات مديرية التموين، لبحث سبل تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار.



وناقش الاجتماع دور مديرية التموين في متابعة حركة التجارة والأسواق، وآليات ضمان توافر السلع الغذائية بأعلى جودة وبأسعار مناسبة للمواطن السكندري، بما يحقق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك.



كما تم التأكيد على أهمية الدورين الرقابي والتوعوي اللذين تقوم بهما مديرية التموين، من خلال متابعة الأسواق وتطبيق القوانين المنظمة للتجارة الداخلية، إلى جانب نشر الوعي بين التجار حول معايير الجودة والسلامة والتسعير العادل.



واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين الغرفة التجارية بالإسكندرية ومديرية التموين لدعم استقرار الأسواق، وضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات مجلس إدارة الغرفة بدعم جميع القطاعات التجارية والخدمية بالمحافظة.