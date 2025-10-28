فاروق جعفر: الجوهري غضب في اعتزالي بسبب حمادة عبد اللطيف



أكد أسطورة الزمالك والكرة المصرية فاروق جعفر أنه شعر بحب الجماهير المصرية خلال مباراة اعتزاله، مشيراً إلى أن هذا الحب سيظل من أعظم ما عاشه في مسيرته الكروية.

وقال جعفر في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس

: "في مباراتي الاعتزالية، كنت أشعر بحب الجماهير المصرية في كل هتاف وكل تصفيق، فقد كانت لحظة لا تُنسى."

وكشف نجم الزمالك السابق عن كواليس تلك المباراة قائلاً: "الكابتن محمود الجوهري كان غاضبًا بسبب مطالبة جماهير الزمالك بمشاركة حمادة عبد اللطيف، لكنني تدخلت ونجحت في إقناعه بالتغاضي عن الموقف، تقديراً للجماهير واحتراما لمشاعرهم."

وأضاف: "الجماهير المصرية علمت الجماهير العربية معنى الشغف والانتماء، فمصر كانت ولا تزال نقطة البداية لكل شيء جميل في عالم الكرة."