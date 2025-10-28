قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة لرعاية القصر من أبناء شهداء ومصابي العمليات العسكرية
مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورا تاريخيا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص بالقبض على والده دون وجه حق بالدقهلية
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار
الرئيس السيسي يصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القصر من أبناء الشهداء والمصابين
ناشط سياسي يشرح مراحل اتفاق السلام.. وجهود مصر في ترسيخها
الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الاتحاد الرياضي للجامعات يواصل استعداداته لتنظيم الدورة الإفريقية 2026

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
نهلة الشربينى

يستعد الاتحاد الرياضي للجامعات لتنظيم الدورة الإفريقية للرياضة الجامعية المقرر إقامتها في يوليو/أغسطس 2026 بمصر، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، مع مواصلة التحضيرات المكثفة لضمان نجاح هذا الحدث القاري الكبير.

 عقد الدكتور أحمد كامل خلال الأيام الماضية عددًا من اللقاءات التنسيقية مع الجامعات المصرية المشاركة في تنظيم نموذج محاكاة الدورة الإفريقية، المقرر إقامته ضمن فعاليات دوري الجامعات المصرية خلال الفترة من 26 يناير إلى 1 فبراير 2026، بهدف تعزيز جاهزية الجامعات، ورفع كفاءة الاستعدادات التنظيمية للدورة.

وشملت اللقاءات اجتماعًا مع د.السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، التي ستستضيف وفود الدورة لما تمتلكه من إمكانات وخبرات متميزة؛ لبحث الجوانب التنظيمية والإدارية الخاصة بالإقامة والتجهيزات اللوجستية، كما التقى د.أحمد كامل بالمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ومدير الرياضة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، التي ستستضيف عددًا من مسابقات الدورة، لمناقشة الترتيبات الفنية والتنظيمية، واختتم د.أحمد كامل لقاءاته باجتماع مع د.هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الشريك التكنولوجي للدورة، لتنسيق إنشاء الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص بالدورة لأول مرة في إفريقيا، مستفيدين من خبرات الجامعة في التحول الرقمي.

وأكد د.أحمد كامل أن العمل جارٍ على قدم وساق تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور، وبالتعاون مع جميع الشركاء من الجامعات والمؤسسات المعنية، لضمان تنظيم دورة إفريقية متميزة تعكس مكانة مصر الريادية في استضافة الفعاليات الرياضية الجامعية على المستويين القاري والدولي..

الاتحاد الرياضي للجامعات وزير التعليم وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

ترشيحاتنا

شوبير

كارثة كبيرة بتركيا.. شوبير يطالب بالكشف عن نتائج قضية المراهنات في الكرة المصرية

الخطيب

الخطيب: ياسين منصور كان سيترشح على منصب الرئيس إذا لم أعدل عن قراري

خوان بيزيرا يشارك في تصوير إعلان

لاعب الزمالك البرازيلي يشارك في تصوير إعلان.. تفاصيل

بالصور

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك
مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد