المستشارة أمل عمار تشارك في احتفال اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة مساء أمس في احتفال اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية ، وبمناسبة مرور 75 عام عمل.

وعلى هامش الفعالية ،صرحت المستشارة أمل عمار ان الهيئة القبطية مؤسسة وطنية عريقة كرّست تاريخها وجهودها لخدمة الإنسان، ودعمت قيم المواطنة والتعايش والمشاركة المجتمعية، وساهمت بدور فاعل في تحقيق التنمية الشاملة على أرض مصر ، و تمثل نموذجًا مشرفًا للمؤسسات التي تؤمن بأن العمل المجتمعي رسالة ومسؤولية وطنية، وأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لأي تنمية حقيقية ومستدامة.

وثمنت المستشارة أمل عمار التعاون المثمر بين الهيئة القبطية الإنجيلية والمجلس القومي للمرأة في العديد من المبادرات والبرامج التي استهدفت رفع الوعي المجتمعي، وتنمية مهارات المرأة، ودعم الأسرة المصرية.



شهد الاحتفال حضور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اللواء طارق عبد الغني محافظ الدقهلية، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية، اللواء أركان حرب اكرم جلال محافظ الإسماعيلية، دكتور مصطفى عبد الغني أمين عام بيت العائلة والأنبا فيوباتير نائبا عن البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة ماريان عازر عضوة المجلس القومي للمرأة، والسيدة زينة توكل عضوة المجلس القومي للمرأة.