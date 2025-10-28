اليوم.. مؤتمر جماهيري لـ"الجبهة الوطنية " لدعم مرشحي الحزب بالإسكندرية

ينظم حزب الجبهة الوطنية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، دعمًا لمرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار خطة الحزب للتواصل مع المواطنين والتعريف برؤيته وبرنامجه الانتخابي.

ويقام المؤتمر تحت رعاية قيادات حزب الجبهة الوطنية، وبحضور عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، وسط حضور جماهيري منتظر من أبناء محافظة الإسكندرية دعمًا لمرشحي الحزب، وهم المهندس أحمد حلمي، عن دائرة سيدي جابر، ومحمد الحمامي عن دائرة المنتزة، وكلا من عادل الكاشف وإنجي مراد فهيم ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع غرب الدلتا.

ويحرص الحزب على خوض معركته الانتخابية بروح من الشفافية الكاملة والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للحملات الانتخابية، ليقدم نموذجًا يُحتذى به في النزاهة والانضباط، مؤكدًا أن اختيار مرشحيه جاء بعد دراسة دقيقة تضمن تمثيلًا حقيقيًا لطموحات الجماهير وتجسيدًا لقيم الحزب وتوجهاته.

ويشدد الحزب على أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتشكيل مجلس النواب الجديد، تمثل واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا، وتجسيدًا حقيقيًا لمعركة الوعي التي يخوضها الشعب المصري بكل مسؤولية ووعي.